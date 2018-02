Kundl – „Miracle on ice“ – das gibt es nicht nur bei Olympia, sondern auch im Amateursport: Den Eliteliga-Finaleinzug der Kufsteiner nach 0:2-Rückstand in der Halbfinalserie gegen Kundl kann man getrost als solches bezeichnen. 5:1 gewannen die Festungsstädter am Dienstag auswärts im Krokodil-Bau und krönten damit ihre furiose Aufholjagd mit dem dritten Sieg in Serie.

Zwei Blitztore in den ersten 41 Sekunden (!) spielten den Kufsteinern dabei in die Hände. „Unser Traumstart war sicher ausschlaggebend“, gab Obmann Gerhard Wilhelm zu: „Aber ich finde, wir waren auch insgesamt besser.“ Den Grund für das tolle Comeback seiner Mannschaft sah er im Zusammenhalt: „Der Teamgeist hat es für uns entschieden.“ Gegenüber Gerhard Maier konstatierte bei einem Analyse-Bier „mangelnde Cleverness“ seiner Mannschaft: „Wir haben uns teilweise zu blöd angestellt.“ Trotz der drei vergebenen Matchpucks bleibt man bei den Krokodilen sportlich: „Man muss Kufstein zu dieser Serie gratulieren. Jetzt wünschen wir ihnen alles Gute, damit der Titel in Tirol bleibt.“

Wilhelm und seine Kufsteiner haben auf jeden Fall eine breite Brust: „Jetzt schauen wir mal. Immerhin haben wir gegen Hohenems heuer dreimal gewonnen.“

Doch die Vorarlberger sind heiß auf den ersten Titel in Tirol. Gegen Silz hatte man sich in der Best-of-five-Serie schlussendlich mit 3:1 durchgesetzt. Das erste Finalspiel – wiederum in der Best-of-five-Serie – wird am Samstag (19 Uhr) in Vorarlberg ausgetragen. Es verspricht spannend zu werden. (a.m.)