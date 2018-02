Von Michael Schuen

Pyeongchang – „Zumindest haben sie aus dem Slopestyle gelernt“, sagt ÖSV-Snowboard-Koordinator Christian Galler durchaus erleichtert. Was damit gemeint ist: Das Finale des Big-Air-Bewerbes bei Olympia wurde um 24 Stunden vorverlegt, auf Donnerstag, 9.30 Uhr Ortszeit (1.30 Uhr MEZ). Mit gutem Grund: Denn am Freitag soll der starke Wind in die Region Gangwon zurückkehren, der in der ersten Olympia-Woche solche Probleme verursacht hat. Jener Wind, dem auch Anna Gasser zum Opfer gefallen war. Österreichs Primaballerina auf dem Brett konnte ihre Sprünge nicht landen, kein Einzelfall, insgesamt waren nur neun von 50 Läufern sturzfrei geblieben.

Das ist aber Schnee von gestern. Schon in der Qualifikation des Big Air zeigte die Kärntnerin einmal mehr, dass sie in diesem Bewerb ganz groß in der Luft ist. Mit 98 Punkten und dem erstmals in einem Bewerb gezeigten „Cab Double Cork 1080“ sprang die 26-Jährige souverän zu Platz eins und erfüllte damit Teil eins der Vorgabe an sich selbst: „Ich wollte unbedingt im Finale als Letzte springen.“

Das kann sie nun einen Tag früher als geplant – am neuen „Super-Thursday“, wie er hier in den Bergen schon genannt wird, warten doch nach dem Big Air noch der Herren-Slalom, die alpine Damen-Kombination, das Halfpipe-Finale der Freeskier, der Parallel-Riesentorlauf der Snowboarder, der Teambewerb der Kombinierer und die Biathlon-Damen-Staffel im „Mountain Cluster“ zwischen Alpensia und Bokwang. Der Vorteil: Es sollte windstill(er) sein als am ursprünglich geplanten Samstag. Und genau das wäre wichtig für die Damen: „Ich habe mich zuletzt mit meinem Freund Clemens unterhalten und festgestellt, dass wir in den vergangenen zwei Jahren immer Glück mit dem Wetter hatten“, erzählt Gasser. Sind die Bedingungen ähnlich wie in der Qualifikation, darf man sich auf einen echten Leckerbissen gefasst machen. Denn noch nie gab es auch nur so eine gute Qualifikation, gleich sechs Damen blieben über der Marke von 90 Punkten.

Nebenbei genießt Gasser die Atmosphäre im Dorf. Die enorme Anlage für die Big-Air-Bewerbe wurde sozusagen gegenüber der Sprungschanze mit einem gewaltigen Gerüst errichtet, die Landezone endet auf demselben Fußballfeld, auf dem auch die Springer abschwingen. Wenn man neben dem Ungetüm steht, ist klar: Höhenangst ist hier verboten. Höhenflüge aber nicht. Gasser hat alles dafür getan: „Ich kann im Finale zuerst einen sicheren Sprung setzen und dann riskieren!“