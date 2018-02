Von Alex Gruber

Innsbruck — „Es wäre gut, wenn wir einmal in Führung gehen würden", monierte Innsbrucks Headcoach Rob Pallin vor dem Match gegen Linz. Das dauernde Hinterherlaufen bei Rückständen muss ja nicht jedes Mal in einer grandiosen Aufholjagd münden. Insbesondere in der oberen Tabellenhälfte, wo alle Teams viel Qualität haben.

Ja, natürlich — und das ist kein Werbeslogan — die Haie gerieten auch gestern in Rückstand. Nach zehn Minuten, in denen beiden Teams in Sachen Feinjustierung die zehntägige Ligapause anzumerken war, nutzte Lebler im zweiten Anlauf einen Stellungsfehler zum 0:1 (11.). Danach drehten die Haie auf, hatten gleich fünf Hochkaräter durch Sacha Guimond (12.), Morten Poulsen (13.), Andrew Yogan (15.), erneut Poulsen (15.

Kreuzlatte) und Hunter Bishop (17.) zu verzeichnen. Während die Innsbrucker in dieser Phase auch ein Powerplay ungenützt verstreichen ließen, machte es Rick Schofield in Überzahl für die Gäste besser. Es stand 0:2 und keiner wusste nach dem ersten Drittel so recht warum. In Sachen Effizienz wartet auf die Haie noch Arbeit.

Das Mitteldrittel begann ganz nach dem Geschmack der heimischen Fans. In kongenialer Zusammenarbeit mit Kapitän Tyler Spurgeon verkürzte John Lammers zum 1:2 (22.) und nur wenige Sekunden später bewahrte Goalie Rene Swette die Hausherren gegen Patrick Spanring vor einem weiteren Gegentreffer. Im Minutentakt roch es eher mehr nach dem 2:2, aber Jeremie Blain (28.) und Benni Schennach (30.) ließen zwei gute Chancen liegen. Stattdessen wurde kurz vor der Sirene im Vorwärtsgang auf Linz-Hochkaräter Corey Locke vergessen, der seelenruhig zum 1:3 einnetzen konnte. Der Zwei-Tore-Rückstand blieb also stehen.

EBEL-Pick-Round HC IBK — Linz4:3 n.P. (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0). 2200; Tore: Lammers (22., 47./PP), Poulsen (51./PP), Yogan (Penalty) bzw. Lebler (11.), Schofield (19./PP), Locke (38.). Salzburg — Vienna1:3 (1:1, 0:1, 0:1). Tore: Generous (18.) bzw. Pollastrone (4./PP, 46./PP), Buck (40.) KAC — Zagreb4:3 (0:2, 0:0, 4:1) Tore: Ganahl (42., Kozek (56.) bzw. Bailey (2., 46./PP), Olden (16.), Schumnig (60./PP2), Ganahl (60./PP2)

Vienna C. 5 24:13 (19) Salzburg 5 22:15 (15) Linz 5 21:21 (11) HC IBK 5 16:18 (5) KAC 5 9:19 (5) Zagreb 5 12:18 (3)

Mit unnötigen Strafen (Lebler, D'Aversa) holten die Oberösterreicher die Haie zurück ins Spiel. Lammers (47.) brachte die Hausherren im Powerplay heran und in einer weiteren Überzahl nach Traumkombination über Yogan und Blain traf Poulsen zum 3:3-Ausgleich (51.). Danach erhitzte ein Faustkampf (Blain gegen Kristler) die Gemüter, es ging in die Verlängerung, wo die Haie bei einem Stangenschuss von DaSilva das Glück des Tüchtigen hatten. Im Penaltyschießen sicherten Swette und Yogan den 4:3-Sieg und zwei wertvolle Punkte für die Haie, die wieder einmal stark zurückgekommen sind.

EBEL-Quali-Round Fehervar — Znojmo2:3 n.P. (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Tore: Erdely (18.), Lovecchio (58.) bzw. Yellow-Horn (4./PP), Biro (51.), Mrazek (Penalty). Villach — Bozen1:4 (1:2, 0:2, 0:0) Tore: Leiler (2.) bzw. Petan (14.), Frank (16.), Egger (30.), Monardo (36.). Graz — Dornbirn3:7 (0:3, 2:1, 1:3) Tore: Lamoureux (25./PP, 27/PP), Camara (46.) bzw. Fraser (4., 52.), Sylvester (4.), 60., Connelly (9.), Grabher-Meier (40.), Arniel (51./PP). Dornbirn 5 20:17 (16) Villach 5 16:11 (11) Bozen 5 11:5 (10) Fehervar 5 11:12 (9) Znojmo 5 13:11 (8) Graz 5 6:21 (4)