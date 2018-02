Von Benjamin Kiechl

Schwaz, Erlangen – Mit tiefer Stimme meldete sich der neue Schwaz-Trainer Frank Bergemann gestern am Telefon und parierte jede Frage mit einer für Bayern typischen Bierruhe. „Ich komme aus Mittelfranken“, hielt der 61-Jährige freundlich, aber bestimmt fest. Der frische Mann bei Handball Tirol hat als Coach („Begonnen habe ich mit 32“) viel Erfahrung gesammelt. Bei den zuletzt außer Tritt geratenen Tirolern, die wie HLA-Konkurrent Bruck den Trainer verabschiedeten, mimt er den Feuerwehrmann. Bis Saisonende wird er „versuchen zu helfen“, über eine längerfristige Zusammenarbeit habe man nicht gesprochen.

Sein Wohnort bleibt Erlangen nördlich von Nürnberg. Der Sportlehrer, der neben seiner Tätigkeit für Schwaz auch weiterhin einige Stunden unterrichten wird, muss sich in den nächsten Monaten öfters ins Auto setzen. „Ich bin jetzt eben mit der Autobahn verheiratet“, sagte er schmunzelnd. Als Thomas Lintner, der Sportliche Leiter von Handball Tirol, bei ihm angeklopft hatte, habe er zuerst abgewunken. „Aber er hat nicht lockergelassen.“

Auf den 39-jährigen Alonso folgt der 61-jährige Bergemann. Als Umbruch oder Generationenwechsel will das der neue Trainer nicht sehen. „Ob jung oder alt, ich lasse mich in keine Schublade stecken!“ Seinem Vorgänger streute er Rosen: Alonso habe „fantastische Arbeit geleistet“. An welchen Schrauben er drehen werde? „Es ist eine Verunsicherung in der Mannschaft da“, glaubt der Neue. Er wolle die Abwehr kompakter aufstellen. „Ich will helfen, dass die Spieler wieder an sich glauben.“ Ob er nun ein lauter oder leiser Trainer sei, darauf wollte Bergemann, der mit einer Bregenzerin liiert ist, nicht eingehen. „Authentisch“ sei das richtige Wort. Wenn die Mannschaft nervös ist, müsse man leise sein. Wirkt sie gehemmt, könne er schon mal emotional werden.

Dass er den richtigen Ton treffen kann, hat Bergemann in der Vergangenheit hinlänglich bewiesen. Als Coach des HC Hard konnte er die Vorarlberger 2003 zum ersten Meistertitel führen, ehe er 2007 zum HC Erlangen zurückkehrte. In seiner achtjährigen Amtszeit bei den Mittelfranken feierte er 2014 den Aufstieg in die deutsche Bundesliga. Ab Jänner 2016 rettete er den abstiegsgefährdeten HBW Balingen-Weilstetten erfolgreich vor dem Abstieg.

Nach einer Handball-Pause hat er nun Lust auf das Abenteuer Schwaz. „Wir haben in der Vergangenheit mit Erlangen viele Trainingslager in Tirol absolviert, ich fühle mich mit Schwaz freundschaftlich verbunden“, erklärte Bergemann. Die Chemie mit Thomas Lintner stimmt. Jetzt gilt es, die Herzen der Spieler im Sturm zu erobern ...