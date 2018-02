Von Daniel Suckert

Innsbruck – Gegen die großen Clubs (Friedrichshafen, Berlin, Frankfurt) gab es in der heurigen Volleyball-Saison noch nichts zu holen. Das mag auf der einen Seite weniger ins Gewicht fallen, auf der anderen Seite wäre ein „Big Point“ gegen ein Schwergewicht doch etwas, was die Dunkelblauen gerne noch erreichen würden.

Da kommt Meister Berlin vielleicht gerade recht. Oder auch nicht. Denn die durchwachsene Saison bei den Berlinern hatte ausgerechnet vor dem heutigen Aufeinandertreffen in der Olympiahalle (18 Uhr) einen Trainerwechsel zur Folge. „Das wäre mir nach unserem Duell lieber gewesen“, musste Headcoach Stefan Chrtiansky zugeben. Denn mit Startrainer Sellian Moculescu hatte man nicht irgendeinen verpflichtet. „Moculescu weiß, was in so einer Situation zu tun ist. Wir werden den Meister mit einer ganz anderen Körpersprache auftreten sehen“, ergänzte Trainer-Routinier Chrtiansky.

Klingt etwas aussichtslos – ist es aber nicht, wenn es nach dem Slowaken im Dienste der Tiroler Volleyballer geht: „Wir haben gerade drei Pflichtsiege eingefahren. Das war eine ganz andere Belastung. Und für das Selbstvertrauen war das auch gut. Darum haben wir alle Möglichkeiten, einen Punkt zu holen.“ Vor allem vor heimischer Kulisse in der großen Olympiahalle hofft man auf eine starke Tagesverfassung.

Mit Berlin verbindet Manager Hannes Kronthaler aber noch mehr. Das deutsche Aushängeschild gilt als Vorbild. Die ganze Organisation strotzt vor Professionalität. Und dass man daheim vor knapp 5000 Zuschauern spielen kann, lässt einen etwas neidisch in den Norden blicken.

Obwohl der Volleyball-Zampano nicht traurig sein muss über den Zuschauerzulauf. Bei Spielen gegen die Kleineren, wo man in der österreichischen Liga maximal 300 Fans in der Halle begrüßen durfte, pilgern mittlerweile zwischen 500 bis 1000 Zuschauer in die Halle. Nur die (magische) 2000er-Grenze, die wollte heuer noch nicht fallen. Darum rührte Marketingchef Christian Sigl noch einmal die Werbetrommel.

Zuschauer hin oder her – in jedem Fall kommt mit dem Volleyball-Meister das sportlich wohl interessanteste Los in die Tiroler Landeshauptstadt. Und geht es nach den Spielern der Alpenvolleys, dann scheint alles möglich zu sein. Außenangreifer Igor Grobelny erklärte unter der Woche schon mit Selbstvertrauen: „Wir haben das Potenzial!“