Von Wolfgang Müller

Hartberg — Der Start ins neue Jahr verlief für den FC Wacker am Freitag ganz nach Maß. Mit dem letztlich recht souveränen 2:0-Auswärtserfolg beim starken TSV Hartberg überholten die Tiroler Wr. Neustadt in der Tabelle und liegen als punktegleicher Zweiter bereits auf einem direkten Aufstiegsplatz.

Am Vormittag war der Platz noch schneebedeckt. Dann rückte ein Einsatzkommando aus und leistete ganze Arbeit. Auch der Hartberger Bürgermeister war mit von der Räumpartie. Die Profertil-Arena präsentierte sich dann in relativ gutem Zustand. Der Rasen war tief, aber nicht gefroren. Und der FC Wacker, der dieses Spiel unbedingt absolvieren wollte, zeigte sich von Beginn an hellwach. „Aufpassen, hochkonzentriert sein und vor allem den Kampf annehmen", forderte Karl Daxbacher von seiner Truppe und die setzte das von Anpfiff weg konsequent um. Schon nach 20 Sekunden attackierte Daniele Gabriele Hartbergs Standardspezialisten Stefan Meusburger hart und gab damit zu verstehen, dass die Schwarzgrünen absolut nichts zu verschenken hatten.

Im Gegenteil — nachdem Winterkönig Ried und auch Wr. Neustadt zuvor schon patzten, wollten die Tiroler diese überraschende Steilvorlage gleich volley übernehmen. In der neunten Minute zog Christoph Freitag nach Zuspiel von Gabriele am Sechzehner ab und der Ball landete punktgenau im rechten Eck. Der Führungstreffer des Kapitäns spielte den Tiroler natürlich in die Karten. In der Folge wurden die doch etwas konsternierten Steirer beherrscht, aber der beruhigende zweite Treffer wollte nicht fallen. Zuerst vergab Zlatko Dedic (18.) einen „Sitzer" und gleich darauf verzog Gabriele allein vor Hartberg-Goalie Rene Swete.

Was sich rächen sollte. Die Hausherren übernahmen das Kommando, drängten auf den Ausgleich und forderten nach einer Pichler-Abwehr gegen Gollner vergeblich einen Elfmeter. Außerdem hatte FCW-Verteidiger Albert Vallci Glück knapp vor dem Seitenwechsel Glück, dass er nach einer Tätlichkeit gegen Zakaria Sanogo nur mit „Gelb" bestraft wurde.

Nach dem Wechsel blieben Chancen auf beiden Seiten Mangelware. Die Innsbrucker waren in den Zweikämpfen sehr präsent, hatten dann aber Glück, dass eine Strafraum-Attacke von Vallci am gefährlichen Sanogo ungeahndet blieb. Hartberg wurde offensiver, die Tiroler kamen zu Kontern, die allerdings zu leichtfertig vergeben oder mit einem falschen Abseitspfiff (Dedic/70.) vereitelt wurden. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann Flo Jamnig, der in der 85. Minute mit seinem achten Saisontreffer eiskalt zum 2:0-Endstand abschloss und bei den mitgereisten Fans für euphorischen Jubel sorgte.