Innsbruck — Nach dem 4:3-Heimsieg im Penaltyschießen in Innsbruck standen die Haie am Freitag exakt 48 Stunden später schon wieder in Linz auf dem Eis. Und Augenzeugen sahen die Tiroler im sechsten Saisonduell auswärts in der Stahlstadt stark wie lange nicht.

Nach Yogan-Vorarbeit markierte Spielmacher Andrew Clark das 1:0, nur Sekunden später trafen die Linzer aber zum Ausgleich. Kein Problem für die Haie, die durch Morten Poulsen erneut mit 2:1 in Front gingen. Der Angreifer aus Dänemark rührte nicht nur wegen einem weiteren Treffer die Werbetrommel für einen Verbleib im Haifischbecken, sondern weil es neben den ganzen „Zauberern" ja auch Arbeitsbienen wie Poulsen braucht.

Im Mitteldrittel führte der Weg für die Innsbrucker vermehrt auf die Strafbank. Clark, Kevin Wehrs, Fabio Schramm und Andrew Yogan musste im Folgetakt für zwei Miuten in die Kühlbox. Eines dieser Überzahlspiele nutzten die Linzer durch Sebastian Piche auch zum Ausgleich. Die Haie blieben — vor allem im Finish des zweiten Abschnitts — und auch in Unterzahl durch den pfeilschnellen Yogan und Co. aber immer gefährlich. Zudem machte Goalie Patrik Nechvatal bei einigen Großchancen der Hausherren ein richtig gutes Spiel. Das ist vor dem nahenden Play-off positiv zu notieren.

Im Schlussabschnitt lag das Chancenplus klar bei den Haien, das Tor erzielte aber Corey Locke zur erstmaligen Führung für die Oberösterreicher. Die Haie setzten alles auf eine Karte, mussten stattdessen aber einen Treffer ins leere Tor hinnehmen, nachdem sie Patrik Nechvatal in Unterzahl aus dem eigenen Tor beordert hatten.

Weil der KAC am Freitag auch das zweite Duell gegen Zagreb gewann, sind die Haie am Sonntag gegen die Rotjacken im Kampf um Rang vier zum Siegen verdammt. (lex)