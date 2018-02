Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Das waren diesmal wie befürchtet keine leeren Kilometer – die Dienstreise zum Frühjahrsauftakt nach Hartberg in der Sky Go Erste Liga bilanzierte der FC Wacker rundum positiv. Mit dem elften Saisonsieg verbesserten sich die Schwarzgrünen auf einen direkten Aufstiegsplatz punktegleich hinter Tabellenführer Ried. Ein Traumstart in das Frühjahr 2018, der im Sommer mit dem Aufstieg in die tipico-Bundesliga enden soll. Die Wacker-Kicker stiegen dann am Samstag um fünf Uhr Früh auch etwas verschlafen, aber mit den drei wichtigen Punkten im Gepäck gut gelaunt aus dem Bus.

„Die Freude ist riesengroß, weil Hartberg der erwartet schwere Gegner war und es uns mit einer aggressiven Spielweise schwergemacht hat“, war Christoph Freitag nach dem Schlusspfiff erleichter. Der Wacker-Kapitän, der den schnellen Führungstreffer erzielte, sah im schnellen Umschalt­spiel und der Kampfbereitschaft die Schlüssel zum Auftaktsieg. Mit seinem achten Saisontor fixierte Flo Jamnig knapp vor Schluss den fünften Auswärtssieg: „Bei uns ziehen alle an einem Strang. Letztlich war es dann auch ein verdienter Sieg.“

„Alles für uns gelaufen“, bilanzierte auch Karl Daxbacher den Frühjahrsstart rundum zufrieden. Damit meint der Wacker-Coach die Tabellenlage und den Auftritt seiner Mannschaft. „Dass Wr. Neustadt und vor allem Ried vor eigenem Publikum gegen den FAC Punkte abgegen, damit konnte man nicht rechnen. Wir haben in Hartberg wirklich stark begonnen, aber dann den Sack nicht zugemacht.“ Weil Zlatko Dedic und Daniele Gabriele zwei Riesenchancen auf das frühe 2:0 ausließen, hieß es dann eben zittern bis zum Schluss. „Sie hatten zwar nicht die großen Möglichkeiten, aber wir standen doch stetig unter Druck“, so Daxbacher, dem sehr wohl bewusst war, dass es auch anders hätte laufen können. Harald Pichlers verunglückte Abwehrattacke war ein klarer Elfer und Albert Vallcis Aussetzer gegen Zakaria Sanogo eigentlich klar „Rot“. Das ärgert auch Daxbacher: „Über diese Aktion müssen wir noch reden. So etwas geht nicht – wir führen 1:0, da gibt es keinen Grund für so eine Frustaktion, die alles gefährden kann.“