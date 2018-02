Von Daniel Suckert

Innsbruck – Gerade einmal 43 Minuten waren gespielt, da lagen die Hypo Tirol Alpenvolleys schon mit 0:2-Sätzen zurück. Es war nicht irgendein Team, das da am Samstagabend in der Olympiahalle auf dem glänzenden Parkett stand. Das spürte man vom ersten Ballwechsel an. Und so sehr sich die Dunkelblauen auch bemühten, gegen den Meister aus Berlin war für die Tiroler nichts zu holen.

Es war genau das eingetreten, was Hypo-Headcoach Stefan Chrtiansky noch vor dem ersten Ballwechsel befürchtet hatte. Bei den Gästen kam mit dem verpflichteten Startrainer Stelian Moculescu auch das Selbstvertrauen des Doublegewinners (Meister, Pokalsieger) der abgelaufenen Saison zurück. Von Beginn an zogen die Volleyballer aus der Bundeshauptstadt davon: 5:9, 12:20, 13:25 – die Dunkelblauen hatten keine passende Antwort auf die Angriffswellen. Gegen die individuelle Klasse konnte das Tiroler Kollektiv nicht mithalten.

Das änderte sich ebenso im zweiten Satz nicht. Die Chrtiansky-Truppe war bemüht, am Ende blieb aber erneut nur die Statisten-Rolle. Mit einem 17:25 ging es in die kurze Pause.

Coach Chrtiansky mobilisierte seine Mannen noch einmal. Bei 18:18 gingen die Alpenvolleys sogar in Führung, kurzzeitig lag die Hoffnung auf einen möglichen Satzgewinn in der Luft. Doch mit einem schnellen Punkt und einem Ass übernahmen die Berliner wieder das Ruder. Das ließen sie sich auch nicht mehr nehmen: 25:23.

Nach dem Auftritt war eines klar: Im ersten Jahr in Deutschland ist die Spitze für die Alpenvolleys (noch) zu weit weg. „Da war heute ein klarer Leistungsunterschied ersichtlich. Aber das ist heuer noch nicht unser Anspruch. Das wäre unrealistisch. Für uns geht es um Platz fünf“, resümierte ein sichtlich enttäuschter Manager Hannes Kronthaler.