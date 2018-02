Von Tobias Waidhofer und Alex Gruber

Innsbruck – Der heutige Sonntag ist einer der Entscheidungen. Zum einen für die Tiroler Bevölke­rung, die zur Wahlurne schreitet. Und zum anderen für die Innsbrucker Haie, die heute (17.30 Uhr) im Kampf um Platz vier – und dem damit verbundenen Heimrecht im Play-off-Viertelfinale – gegen den KAC quasi zum Siegen verdammt sind. „Wir wollen Platz vier und müssen demnach gewinnen. Es ist alles ganz knapp, jeder Punkt kann den Unterschied ausmachen“, bestätigt auch Headcoach Rob Pallin diese These.

Dass die Haie am Freitagabend mit leeren Händen die Heimreise aus Linz (2:4) antreten mussten, sei mit Blick auf die eigene Leistung auch ein bisschen „unglücklich“ gewesen. „Beide Teams haben gut gespielt und gekämpft. Wir haben alles reingeworfen“, lobte Pallin. Es hätte einfach auch an Kaltschnäuzigkeit gefehlt. „Wenn man aber gefühlt 15 Topchancen gegen einen Gegner dieser Stärke auslässt, kann man natürlich nicht gewinnen“, brachte es Verteidiger Jeremie Blain auf den Punkt. Doch Zeit zum Wundenlecken gibt es in der EBEL nicht. Schon heute kommt Rekordmeister KAC, der mit den zwei Siegen gegen Zagreb seine Negativserie beendet und viel Selbstvertrauen getankt hat.

„Der KAC hat genügend Qualität im Kader und ist gefährlich“, weiß Blain, der den 4:0-Sieg der Haie im bislang letzten Duell nicht überbewerten wollte. Im Haie-Kasten wird heute wohl wieder Rene Swette stehen. Und das, obwohl Patrick Nechvatal in Linz zu überzeugen wusste. Trotz des heutigen Wahltages müssen die Haie auf ihre Wahl verzichten. Mitch Wahl fällt mit den Folgen einer Gehirnerschütterung weiter aus. Doch das ändert nichts an einer Tatsache: Ein Sieg ist für die Haie heute Pflicht ...