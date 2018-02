Von Alex Gruber

Innsbruck – Der staub­trockene und mit Traumtoren garnierte 4:2-Heimsieg gegen den KAC ist für die Haie im direkten Vergleich mit den Klagenfurtern von hohem Wert. Im Kampf um Rang vier mischen nach dem überraschenden Sieg in Salzburg (5:4 nach Verlängerung) aber in dieser finalen Kalenderwoche auch die Bären aus Zagreb mit. Sprich: Heute steht gleich das nächste Endspiel an.

„Wir spielen schon seit Wochen im Play-off-Modus“, zuckte Innsbrucks Spielmacher Andrew Clark nach dem Heimsieg gegen die Klagenfurter cool mit den Schultern, ehe es gestern um 10 Uhr vormittags schon wieder in den Bus nach Kroatien ging. Dort gingen bislang beide Saisonduelle (3:9 und 1:3) verloren. „Wir haben in Zagreb noch nicht gut gespielt“, nickt auch Headcoach Rob Pallin angesichts dieser Tatsache. Weil man auch das Heimspiel gegen Zagreb in der Platzierungsrunde mit 3:5 in den Sand gesetzt hat (Pallin: „Das war wohl unsere schlechteste Saisonleistung“), steht heut­e erneut sehr viel auf dem Spiel. „Jeder Punkt auf der Straße ist wichtig“, weiß der Haie-Coach, dass eventuell auch eine Niederlage in der Overtime am Ende der Platzierungsrunde Gold wert sein könnte.

Natürlich wollen die Haie – erneut ohne Angreifer Mitch Wahl, der am Freitag gegen Salzburg sein Comeback geben soll – siegen. Treten sie heute ähnlich clever wie daheim gegen den KAC auf, ist alles möglich. „Es spielt sich alles auf mentaler Ebene ab“, weiß Pallin, dass ein wacher Geist in dieser heißen Phase über das Spiel mit dem Körper bestimmt. Ein Auswärtssieg wäre am heutigen Abend verdammt viel wert.