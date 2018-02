Von Roman Stelzl

Innsbruck – Was muss sich ändern im österreichischen Kletterverband, um wieder so erfolgreich wie früher zu werden? Das Lächeln auf dem Gesicht von Roman Krajnik verschwindet. „Es müssen alle härter arbeiten. Das ist das große Problem, das müssen wir dringend ändern“, stellt der Slowene klar. Seit wenigen Wochen ist der 42-Jährige Österreichs neue­r Nationalcoach – an seiner Seite stehen die Britin Ellie Howard und der Pole Pawel Draga.

Drei ausländische Trainer. Auf einen Schlag. Es ist ein ungewöhnlicher Schritt. Und es ist der große Umbruch, der die einst so erfolgsverwöhnten Kletterer wieder ganz an die Spitze führen soll. „Am Anfang haben wir nur einen neuen Trainer gesucht. Aber dann haben wir uns entschieden, es mit drei zu riskieren. Roman Krajnik ist derzeit einer der besten Trainer, die es im Klettern gibt“, ergänzt Team-Manager Michael Schöpf.

Nach den beiden Ex-Nationaltrainern Ingo Filzwieser (Rücktritt) und Martin Hammerer (neuer Jugend-Nationaltrainer) ist alles ganz auf internationales Knowhow ausgerichtet. Darin soll die Lösung liegen, das Loch etwa zu den Japanern geschlossen werden. Und das Ziel heißt klar: Medaillen bei der Heim-Weltmeisterschaft in Innsbruck (6. bis 16. September).

„Österreich war über Jahrzehnte das beste Team, die letzten Jahre ging es bergab. Es brauchte diesen großen Wechsel“, erklärt Krajnik. Von seinem neuen Appartement aus sieht der slowenische Ex-Nationaltrainer über die Sill zum Kletterzentrum – und auch wenn er erst seit wenigen Tagen effektiv mit den Kletterern arbeitet, stellte er bereits den Trainingsplan um.

Die Intensität soll sich nun mehr als verdoppelt haben. Wenn man das hört, bekommt man fast den Eindruck, als sei das österreichische Team zu faul? Krajnik lächelt: „Das will ich jetzt nicht sagen. Aber bei allen drei Trainern war der erste Eindruck gleich: Es wird zu wenig gearbeitet. Und wir haben deshalb auch einige Sachen geändert, trainieren so viel, wie möglich ist.“

Denn der Umbruch im Trainer­team soll spätestens in 190 Tagen zum Beginn der Heim-WM Früchte tragen. Mit der 33-jährigen Howard wurde eine britische Trainerin mit junger Erfolgsgeschichte verpflichtet – der 32-jährige polnische Sportwissenschafter Draga soll im Speed-Bereich aushelfen. Jene erst seit Kurzem interessante Disziplin, die bei der WM sowie bei Olympia 2020 Teil der neue­n Kombination mit Vorstieg und Bouldern ist.

Diesen „Kletter-Triathlon“ hat sich auch Jakob Schubert als Ziel gesetzt. Der Inns­brucker ist derzeit der Vorzeige-Kletterer und neben Katharina Saurwein und Ann­a Stöhr (vorerst) Tirols größte Medaillenhoffnung. Für die 29-jährige Stöhr, die Grande Dame des Boulderns, wird die erste Heim-WM nach 25 Jahren Pause auch die letzte sein, wie Krajnik ergänzt. „Anna wird nach der WM aufhören. Sie hat ihr Ziel auf die WM ausgerichtet“, sagt der Nationaltrainer, der die 22-fache Weltcupsiegerin aber nicht unter seinen Fittichen hat. Stöhr trainiert alleine – mit ihrem Lebensgefährten, dem Fünffach-Gesamtweltcupsieger Kilian Fischhuber.

Ganz auf Solotraining hatte auch Domen Skofic gesetzt. Der Vorstiegs-Gesamtweltcupsieger von 2016 war anderthalb Jahre sein eigener Coach. Doch nun ist das 23-jährige Riesentalent aus Slowenien nach einer durchwachsenen Saison wieder zurück – und sein Trainer heißt kurioserweise: Roman Krajnik.

„Für uns ist das kein Problem, wenn ich den gleichen Trainer habe wie das österreichische Nationalteam. Es gibt im Klettern keine großen Geheimnisse“, lächelt er.

Für Skofic, dessen Freundin, Kletter-Star Janja Garnbret, heuer die größte WM-Favoritin ist, steht viel Arbeit bevor. Derzeit bereitet sich das frühere Riesentalent im Innsbrucker Kletterzentrum vor – und wohnt in der WG von Jakob Schubert. Es ist eine jener Kletter-Freundschaften, die über die vier Wohnungswände hinausgeht. Und dafür seit wenigen Tagen zu den gleichen Kletterwänden führt. Mit demselben Trainer. Und was daraus resultiert? Das wird sich frühestens beim Weltcup-Auftakt im April (Bouldern) oder gar erst Juli (Vorstieg) zeigen.