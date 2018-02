Von Tobias Waidhofer

Schwaz – Es gab schon deutlich ruhigere Tage bei Handball Tirol. Nachdem der sportliche Querlauf zuletzt Trainer Raúl Alonso den Job gekostet hatte, ließ der nächste Abschied nicht lange auf sich warten. Und der ist ein hochkarätiger: Mit Thomas Kandolf schlägt der einzige aktuelle Tiroler Teamspieler seine Zelte ab Sommer bei HLA-Konkurrent Krems auf.

„Für mich ist das Timing perfekt, etwas Neues zu machen“, erklärte der EM-Teilnehmer gestern. Dass der Rückraum-Spieler sein Lehramtsstudium (Englisch und Geographie) im 61 Kilometer von Krems entfernten Wien fortsetzen kann und auch Freundin Lara den Umzug in die Bundeshauptstadt mitmacht, ließ die Entscheidungsfindung noch ein bisschen leichter werden. Und auch finanziell lohnt sich die Unterschrift unter dem Zwei-Jahres-Vertrag.

„Wir haben schon im Herbst begonnen, mit Thomas zu sprechen. Mit dem finanziellen Angebot von Krems konnten wir aber nicht mithalten“, erklärte Sportdirektor Thomas Lintner, der mit „einem lachenden und einem weinenden Auge“ auf den Transfer blickt. „Er ist natürlich ein sportlicher und menschlicher Verlust. Aber ich freue mich für ihn.“

Irgendwie ist Kandolf nämlich auch so etwas wie ein „Vorzeige-Spieler“ des Projekts Handball Tirol. Über die Stationen Nachwuchs, Bundesliga in Innsbruck und HLA in Schwaz entwickelte sich der Tiroler zu einem Nationalspieler, der bei der EM sogar gegen Frankreich Treffer erzielte. „Das ist auch ein Grund, warum ich sage: Wir können damit leben.“ Denn um die Zukunft ist Lintner bei allen aktuellen Turbulenzen nicht bange: „Es gibt einige Spieler der Jahrgänge 1999 bis 2001 mit wahnsinnig guten Anlagen.“ Talente wie Johannes Demmerer oder Emanuel Petrusic machen Hoffnung.

In der nahen Zukunft kann Kandolf, dem auch Nationalteamzimmerkollege Tobias Schopf den Wechsel schmackhaft machte, aber noch mithelfen. Schließlich steht für Schwaz immer noch die Viertelfinal-Qualifikation auf dem Spiel. „Ich bin ab Juli in Krems. Vorher geht es nur um Handball Tirol“, soll es keine Motivationsprobleme geben. Außerde­m könnte es in der K.-o.-Phase auch gegen seinen neuen Klub gehen. „Das wäre interessant“, grinste der Tiroler gestern. Der erste Auftritt vom Schwazer Neo-­Trainer Frank Bergemann folgt am Freitag, wenn die Tiroler Graz empfangen.