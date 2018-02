Von Alex Gruber

Wattens – WSG-Präsidentin Diana Langes-Swarovksi strahlte gestern übers ganze Gesicht, als es darum ging, die neuen Räumlichkeiten und Sportbüros zu präsentieren. Als neuen Mann an ihrer Seite durfte sie schon vor einigen Wochen den neuen wirtschaftlichen Geschäftsführer Daniel Bierent präsentieren. Der hat ja einst auch als Profi bei der WSG gekickt. „Nach langjähriger Arbeit bei internationalen Konzernen bin ich am Ende des Tages wieder zuhause in Wattens, in meiner zweiten Heimat, bei der WSG“, führte Bierent aus. Damit traf er genau den Ton der Präsidentin, die in einem Atemzug darauf verwies, dass die WSG aus kalkulatorischer Sicht einen Gewinn zeichnet.

Ums Gewinnen geht es nach der Absage des Kapfenberg-Heimspiels ab Freitag auch am Rasen der Sky Go Erste Liga. Aufgrund der Kälte adap­tierte Coach Thommy Silberberger die Trainingszeiten, und schon am Donnerstag wird man in die Sportschule nach Lindabrunn reisen, um vor dem Treffen mit den Floridsdorfern noch zweimal auf echtem Grün trainieren zu können. „Agieren statt reagieren“ laute das Motto. In den letzten drei Testspielen ließ die WSG-Defensive um die neuformierte Dreierkette gegen hochkarätige Gegner keinen einzigen Gegentreffer mehr zu. Die Neuzugänge David Schnegg (Silberberger: „Wir wissen aus Erfahrung, dass man hoffnungsvolle Quereinsteiger verpflichten kann“) und Omar Toure würden an der Startelf kratzen.

Das Organigramm und die neuen Wände in der WSG Wattens lassen nur einen Schluss zu – in der zweithöchsten Spielklasse, in der wirtschaftlich generell wohl abgespeckt wird, wollen die Kristallstädter nicht lange verbleiben. „Ihr wisst ja alle, wo wir hinwollen. Und deswegen wollen wir uns überall verbessern“, schielt nicht nur die Präsidentin in Richtung Bundesliga. Dass man dem FC Wacker in dieser Saison womöglich den Vortritt lassen muss, kommentiert sie sportlich höchst fair: „Wir freuen uns, wenn der FC Wacker aufsteigt und wenn im Fußball-Tirol etwas weitergeht.“ Nachsatz: „Ich liebe die Derbys (das erste im Frühjahr steigt am 9. März in Wattens, Anm.) und glaube daran, dass zwei Tiroler Vereine in der gleichen Liga spielen können.“ Das wäre ganz oben natürlich noch besser.

Zukunftsmusik. Nach dem Ausfall von Mittelfeldroutinier Flo Mader (Bandscheibenoperation) weiß auch Sportmanager Stefan Köck, dass es auf lange Sicht noch einiges braucht: „Wir haben das Ziel, nächste Saison oben anzudocken. Da werden wir auch bei der Mannschaft ansetzen müssen.“ Die Lust auf Fußball ist spürbar. Die grünweiße Fahne soll noch weiter oben gehisst werden. Und wie man sich bettet, so liegt man ja.