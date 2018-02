Nach der bitteren 2:7-Niederlage im ersten Spiel der Eliteliga-Finalserie gab es für den HC Kufstein auch am Dienstag in der zweiten Partie nichts zu holen. Das Eishockey-Team aus der Festungsstadt unterlag den Vorarlbergern in der eigenen Halle glatt mit 2:6 (0:1,1:3,1:2). Damit liegt Kufstein in der „best of five"-Serie bereits mit 0:2 zurück und muss am Samstag in Hohenems eine Antwort liefern. Philipp Sappl (22.) traf zum 1:1, Patrick Huber (52.) machte das Tor zum 2:5 aus Sicht der Tiroler. (rost)