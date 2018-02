Zagreb — Zum dritten Mal in dieser Saison waren die Innsbrucker Haie am Dienstag beim Eishockey-Team aus Zagreb zu Gast — und zum dritten Mal kehrten die Tiroler als Verlierer aus Kroatien zurück. Nach einem über die Hälfte der Partie offenen Schlagabtausch musste sich der HC Innsbruck in der „Pick-Round" der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) mit 2:5 geschlagen geben. Zagreb überholte Innsbruck damit in der Platzierungsrunde für das Play-off-Viertelfinale — sollte der KAC am Mittwoch gegen die Vienna Capitals punkten, rutscht der HCI auf den letzten Platz ab.

Dabei hatte es für die Innsbrucker zu Beginn der Partie noch ganz anders ausgesehen: Die Gäste bestimmten das Geschehen, tauchten immer wieder gefährlich vor dem Tor auf. Doch das gewinnbringende Ergebnis fehlte — so war es Tero Koskiranta, der Zagreb 37 Sekunden vor Drittelpause in Front brachte (20.).

Im zweiten Abschnitt folgte dann gleich zu Beginn der Lohn der Arbeit: Andrew Clark zog zum 1:1 ab (21.). Die Innsbrucker machen weiter Druck, scheiterten ein ums andere Mal an der Defensive oder Goalie Kevin Carr (26 Saves). Doch wieder schaffte Zagreb den Treffer: Jozef Balej (33.) erhöhte auf 2:1, Tyler Morley (39.) auf 3:1. Ein Ergebnis, das deutlicher war als der Spielverlauf. Im Schlussdrittel ließ Andrew Yogan mit seinem Penalty-Treffer (45.) noch einmal Hoffnung aufkeimen — doch die machten Garrett Noonan (47.) und Mike Aviani (48.) schnell zunichte. Nun muss am Freitag zuhause gegen Salzburg (19.15 Uhr) wieder Zählbares her. (rost)