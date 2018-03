Von Alex Gruber

Innsbruck – „Irgendwie mögen wir Zagreb nicht“, schüttelte Haie-Coach Rob Pallin nach dem dritten verlorenen Auswärtsmatch in Kroatien den Kopf, um sich auch über zwei „ungerechte Strafen“ gegen Ondrej Sedivy und Andrew Clark zu ärgern, die zu Gegentreffern führten.

So manche Regeln und deren Auslegung seien laut Pallin „ridiculous“ – lächerlich auf gut Deutsch gesagt. Beispiele dazu lassen sich auch im Transfergeschäft finden, dem auch kurz vor dem beginnenden Play-off offenbar keine Grenzen gesetzt sind. Zumindest, wenn man über genug Geld verfügt: Nach den beiden Angreifern Brandon Buck und Emil Romig holten beispielsweise die Vienna Capitals David Kickert als Back-up-Goalie aus Villach retour. Ein Leihgeschäft soll es sein. Und die Kärntner haben nach verpasstem Play-off-Einzug keinen Bedarf mehr. „Einige Dinge sind einfach unglaublich“, rümpft nicht nur Pallin im Haifischbecken die Nase.

Die am Inn getätigten Transfers hatten zu Saisonbeginn einerseits mit der schweren Knieverletzung von Lubomir Stach (Kevin Wehrs kam dafür zusätzlich) und dem überraschenden Abgang von Jesse Mychan (Morten Poulsen kam) zu tun. Mehr ging nicht, mehr geht nicht. Und es stellt sich ohnehin die Frage, ob eine kluge Transferpolitik – die muss man den Haien unter Pallin attestieren – seitens kleinerer Klubs nicht auch belohnt werden sollte. „Komm-und-Kauf“ ist zumindest fragwürdig – aber wenn’s die Statuten erlauben ...

Trotz berechtigtem Kopfschütteln bringt Jammern ja auch keinen weiter. Und die Probleme der Innsbrucker Haie, die einige Jahre als Elfter und Zwölfter nach der Zwischenrunde die Saison beendet haben, bewegen sich auch nach der Niederlage in Zagreb immer noch auf sehr hohem Niveau. „Es gab in Innsbruck ja auch andere Zeiten“, erinnert Pallin, der dennoch nichts unversucht lassen will, doch noch Vierter zu werden: „Wir wollen so hoch wie möglich abschließen.“ Gestern rutschte man nach dem Sieg des KAC gegen die Capitals aber auf Rang sechs ab. Weil bei Punktegleichheit mit Zagreb die direkten Duelle für die Kroaten sprechen, muss morgen ein Sieg gegen Salzburg her. Ein Play-off-Start als Sechster kann in dieser starken Saison, in der schon alle geschlagen wurden, aber auch keinen mehr furchtbar erschrecken.

Morgen will Mitch Wahl gegen die Bullen wieder aufs Eis. Und Pallin hofft in einer Ketten/Linien-Reaktion darauf, dass dadurch auch Sedivy wieder erwacht.