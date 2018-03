Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Zum Frühjahrs- auftakt in Hartberg stand die „Null“ und bestätigte damit den Wacker-Trend. Denn mit nur 18 Gegentreffern in den bisherigen 21 Runden kassierten die Schwarzgrünen die mit Abstand wenigsten Gegentreffer. Und ein Sprichwort im Fußball lautet nicht ohne Grund, dass eine funktionierende Sturmformation Spiele, eine stabile Defensive dafür Meisterschaften gewinnt.

Was sich ebenfalls sehen lassen kann und in der Sky Go Erste Liga erstklassige Zahlen aufweist, ist die Heimbilanz. Als einzige Mannschaft sind die Tiroler vor eigenem Anhang noch ungeschlagen, nur vier Gegentreffer ließen Goalie Christopher Knett und seiner Vorderleute in zehn Spielen zu. Das Tivoli ist endlich wieder eine Festung und auch im Frühjahr sollen sich die gegnerischen Teams am schwarzgrünen Abwehrwall die Zähne ausbeißen.

Trotz der tiefen Temperaturen der letzten Tage ist die Austragung des morgigen Westderbys gegen Lustenau dank der Rasenheizung nicht gefährdet. Ein Training auf Rasen war zuletzt kaum möglich, gestern versuchte es Karl Daxbacher auf dem Tivoli W1. Der Wacker-Coach nimmt die Situation, wie sie witterungsbedingt eben ist – und versucht, das Beste daraus zu machen. Personell hat er die Qual der Wahl. Nur hinter dem Anfang der Woche erkrankten Albert Vallci steht ein Fragezeichen. Als Alternative stünden Lukas Hupfauf oder Dominik Baumgartner zur Verfügung.

Nach dem „Auftakt nach Maß“ vor einer Woche lautet die Devise: „Jetzt erst recht auf Vollgas weiterlaufen.“ „Wenn es in dieser Liga eine Konstante gibt, dann ist das der Fakt, dass jeder jeden schlagen kann und man in jedem Spiel ans Limit gehen muss“, sind sich Kicker und Trainer bewusst, dass speziell gegen die Lustenauer wieder alles abgerufen werden muss. Denn die Vorarlberger unterstrichen zum Auftakt, dass man tunlichst den Fehler vermeiden sollte, sie vorzeitig abzuschreiben. „Wir haben völlig verdient gegen einen schlafenden Riesen verloren“, erklärte Roman Mählich nach der 1:2-Pleite in Lustenau. Der Wr.-Neustadt-Coach warnte auch, im Aufstiegspoker die Austria nicht auf der Rechnung zu haben: „Lustenau sollte man nicht abschreiben. Bekommen sie einen Lauf, sind sie ganz schnell vorne dabei.“ Also sollte der FC Wacker morgen zwei Fliegen mit einer Klappe erledigen – den schlafenden Riesen nicht zu wecken und sich selbst mit dem siebten Saison-Heimsieg oben festzusetzen.