Von Roman Stelzl

Changchun – Nach etwa zehn Tagen Pause war das gestrige erste Training für Vanessa Herzog „eine Katastrophe.“ So formulierte es Trainer und Ehemann Thomas, der nachlegte: „So schlecht habe ich sie überhaupt noch nie fahren gesehen.“ Und Ähnliches klang auch bei der Tiroler Eisschnellläuferin selbst durch, die nach ihrer ersten Übungseinheit auf dem Eis von Changchun (CHN) befand: „Ich habe mich gefühlt, als wäre ich zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Eis. Wenn ich so drauf bin, dann macht es keinen Sinn, bei der WM zu starten.“

Diese WM ist genauer gesagt die Sprint-Weltmeisterschaft am Samstag und Sonntag. Und die hätte für die 22-jährige Innsbruckerin nach dem ersten EM-Titel ihrer Karriere heuer auch die erste WM-Medaille bringen sollen. Doch nun ist alles anders. Der Grund ist eine Grippe, die sich nun schon mit einigem Auf und Ab über sage und schreibe sechs Wochen dahinzieht.

Auch bei den Olympischen Spielen in Südkorea musste Herzog nach nur zwei fieberfreien Tagen stark geschwächt über 1000 und 500 Meter auf das Eis.

Für die zweifache Weltcupsiegerin gab es dennoch Rang vier (500 m) und fünf. „Nicht nur angesichts der Umstände war das ein super Leistung. Bei den Zeiten der anderen war auch so nicht wirklich mehr drinnen. Da wollen wir also keine Ausreden gelten lassen“, erklärte Thomas Herzog, der nun selbst erkältet ist („Habe ich von Vanessa übernommen“).

Am Ende hatte das Olympia-Programm ihr stark zugesetzt. Ein neuerlicher Grippe-Rückfall sollte aber bis zur WM auskuriert werden – ein Testlauf am morgigen Freitag schafft Gewissheit. Doch die Chance? Die ist klein. Das Saison-Ende droht. „Derzeit stehen die Chancen bei 30 Prozent, dass wir starten. Wenn wir nicht schon in Südkorea gewesen wären, hätten wir die Saison beendet“, erklärte Herzog. Damit ist auch der letzte Bewerb, das Weltcup-Finale in Minsk (BLR/17. bis 18.3.), stark gefährdet.