Von Alex Gruber

Innsbruck – Es ist Anfang März. Und die Zeit für halbe Sachen in einer hochkarätigen Eishockey-Liga, die sich dem Play-off nähert, sind vorbei. Das bekam die vierte Reihe der Innsbrucker Haie in Sachen spielerischer Lösungen gestern ebenso zu hören wie die Topscorer in Sachen Disziplin. „Ich kann und werde nicht mehr zuschauen. Wer wegen Kritik oder einer anderen Undiszipliniertheit eine Strafe kassiert, hat ab sofort 200 Euro zu bezahlen“, stellt Haie-Coach Rob Pallin unmissverständlich klar.

Bei der jüngsten 2:5-Niederlage in Zagreb wurde das Match auch auf der Strafbank verloren, es folgte der Rückfall auf Platz sechs. Platz vier ist immer noch machbar. Aber dafür müssen nach dem überraschenden KAC-Sieg über Wien aus Sicht der Haie wohl fast zwei Siege gegen Salzburg und Wien erfolgen.

Heute geht es „nur“ um Teil eins. Und Pallin hofft, dass Clark, Yogan und Co. vor heimischem Anhang wie schon so oft in dieser Saison in die Rolle der Rockstars schlüpfen. Gegen die Bullen muss man mit Sicherheit jeden Ton treffen.

Die Tiwag-Arena ist mit einem Zuschauerschnitt deutlich über 2000 durchaus zu einer „kleinen“ Festung geworden. Das hat auch der dänische Angreifer Morten Poulsen notiert, der das früher selbst im Dress der Graz 99ers bei Gastspielen am Inn noch weit gemütlicher fand. Mit dem englischen Adjektiv „hostile“ bedient Poulsen die Tatsache, dass sich die Gegner einer zusehends unfreundlicheren Umgebung ausgesetzt sehen. Und das sei gut so: „Die Fans geben uns Kraft.“ Genau gesagt sollen sie die Haie heute zu einem Sieg gegen Salzburg peitschen.

Von 26 Heimspielen im Grunddurchgang und der Platzierungsrunde wurden bislang 18 gewonnen, das ergibt eine Quote von knapp 70 Prozent. Und heute knistert’s wieder im Haifischbecken. „Es sind aufregende Zeiten. Jedes Spiel ist jetzt das Größte. Alle sind fokussiert und man merkt, dass das Play-off näherrückt“, sagt Poulsen, der als Jungpapa zuletzt konstant getroffen hat. Die Zukunft lässt der 29-Jährige außen vor: „Es geht nicht darum, was wir nächste Saison machen. Der ganze Fokus liegt auf den Spielen und dem nahenden Play-off.“

Für einen weiteren Erfolgskurs werden die Innsbrucker auch einen Torhüter benötigen, der wichtige Spiele gewinnt. Heute ist wieder Patri­k Nechvata­l an der Reihe. Ungeachtet dessen, was die Tage bringen – die Haie verbreiten positive Stimmung.