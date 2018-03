Von Benjamin Kiechl

Schwaz – Was kann er, was will er mit der Mannschaft bewirken? Und gibt’s einen Trainer-Effekt? Der heutige Freitag hat für Frank Bergemann und die Fans von Handball Tirol gleichermaßen viel Bedeutung. Es gibt ein erstes Kennenlernen, ein Beschnuppern der Tiroler mit dem neuen Schwazer Handball-Coach. In der HLA-Quali-Runde wird der 61-Jährige heute (19.30 Uhr/Osthalle) gegen HSG Graz versuchen, die Tiroler nach zuletzt bewegten Tagen zum Sieg zu coachen.

„Ich erwarte mir, dass meine Mannschaft mit voller Leidenschaft zu Werke geht, der Funke soll auf das Publikum überspringen. Die Fans sind gerade in der Osthalle ein wesentlicher Faktor, die Halle muss uns nach vorne tragen“, betonte Bergemann und setzt auf Emotionen. Der Nachfolger von Raúl Alons­o hat in den ersten Tagen in Tirol versucht, dem Team seine Philosophie einzutrichtern. „Wir feilen derzeit noch an der Abstimmung in der Abwehr, das Umschaltspiel sowie die Angriffe generell sollen noch etwas konzentrierter ablaufen“, skizzierte der Deutsche und strich die organisierte Defensive der Grazer hervor.

Die HSG Graz kommt jedenfalls mit viel Selbstvertrauen nach Tirol, hat sie doch ihre ersten beiden Play-off-Spiele gegen Ferlach und Linz gewinnen können. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung von Sparkasse Schwaz Handball Tirol (10) derzeit noch auf die viertplatzierten Steirer (8).

Mit „Feuerwehrmann“ Frank Bergemann, der zumindest bis Saisonende auf der Trainerbank sitzt, soll Handball Tirol wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. Nach der Trennung von Trainer Raúl Alonso nach zweieinhalb Jahren sowie der Verkündigung der bevorstehenden Abgänge von Manuel Schmid (Hard) und dem Tiroler Nationalspieler Thomas Kandolf (Krems) soll Bergemann für Ruhe sorgen.

Der 61-Jährige aus Erlangen in Mittelfranken hat seine Qualitäten in der Vergangenheit unter anderem mit einem Meistertitel in Hard (2003), beim Aufstieg mit Erlangen in die deutsche Handball-Bundesliga sowie bei Balingen-Weilstetten unter Beweis gestellt. Junge Spieler weiterzuentwickeln ist so etwas wie sein Steckenpferd – der ideale Mann für Handball Tirol also. Bergemann streicht aber auch die Arbeit seines Vorgängers hervor. „Raúl Alonso hat tolle Arbeit geleistet und viel bewegt – auf diesem Fundament können wir aufbauen.“ Die Spieler müssten „wieder frei in den Köpfen werden. Ich habe nach den ersten Einheiten ein sehr gutes Gefühl, Einstellung und Körpersprache stimmen“, zeigte sich der Neo-Coach zuversichtlich.