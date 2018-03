Aus Gelsenkirchen: Alex Gruber

Gelsenkirchen — Warum passen Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller so gut zum FC Schalke? „Wir haben die Arbeitermentalität", sagt der „Burgi". „Wir sind Malocher", ergänzt der Ötztaler Schöpf. Malocher trifft den Nagel im Pott auf den Kopf — Schöpf und Burgstaller arbeiten auf dem Feld dauerhaft körperlich schwer, spulen oft die größte Laufleistung ab und fressen Gras. Mit ein Grund, warum das ÖFB-Duo auf Schalke so beliebt ist. Davon konnte man sich auch beim Heimspiel gegen die Hertha ein Bild machen.

Nur schade, dass der „Burgknaller", achtfacher Saisontorschütze in der Bundesliga, gerade gegen die Hauptstädter gesperrt war und an allen Ecken und Enden fehlte. „Seine fünfte Gelbe in Leverkusen war letzte Woche ein Witz", ereifert sich Helmut Zanger­l, der mit einer 16 Mann starken Abordnung der „Tiroler Knappen" aus Tirol angereist ist. Schließlich ist Schalke Kult.

Davon kann man sich schon im Zug aus Düsseldorf und der S-Bahn auf dem Weg zum Stadion ein königsblaues Bild machen: Gelsenkirchen wird wegen der Bergwerke, aus denen früher der Rauch aufgestiegen ist, auch die „Stadt der 1000 Feuer" genannt. Da passt der Helm-Franky, den man in der legendären Charly-Neumann-Kneipe „Charly's Bummelzug" trifft, perfekt ins Bild. Was er zu den „Ösis" sagt: „Über Kumpel und Malocher im Fußball der Neuzeit, wo es um sehr viel Geld geht, will ich nicht sprechen. Aber sie sind fleißig und zwei gute Fußballer. Sie passen sehr gut zu unserem Klub."

Eine Tatsache, die einem auch im Fanshop der Königsblauen ins Auge sticht: Da ziert der „Ötztaler Bua" Schöpf das Titelblatt des offiziellen Schalke-­Kalenders. Der Tiroler hat irgendwie das Talent zum Coverboy. Schließlich hatt­e er schon in Nürnberg vom offiziellen Kalender gelächelt.

Im international besetzten Schalker Kader bleibt Schöpf am Samstag aber vorerst das zweite Mal seit seiner Vertragsverlängerung nur ein Platz auf der Ersatzbank. International geht es auch auf der Schalker Nord- kurve zu, wo eine Begegnung mit Johann aus Helsinki in Erinnerung bleibt. „Ich komme einmal im Monat hier her. Die Ösis tun Schalke gut", meint der Finne, der mit einer kultigen Fan-Kutte ausgerüstet ist.

Ab der 66. Minute darf Schöpf dann bei Schalk­e mithelfen, den 1:0-Sieg über die Zeit zu bringen. Auch wenn den Königsblauen das kreative Element im Spiel nach vorne fehlt, ist der dreckige Sieg gegen Hertha (mit einem starken ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro) Gold wert. Schalke springt auf Rang zwei. „Die Nummer eins im Pott sind wir", singen die Fans mit Blick auf den verhassten BVB. Der ist nur Dritter ...

"Uns gibt's halt nur im Doppelpack" Schon im Vorfeld des Spiels gegen Hertha sprach die TT mit den beiden ÖFB-Teamspielern Alessandro Schöpf und Guido Burgstaller, die mit Schalke im Pokal-Halbfinale stehen und auch gute Chancen auf die Champions-League-Qualifikation haben. Was macht die Faszination Königsblau aus? Alessandro Schöpf: Ein Riesentraditionsklub mit Riesenfanpotenzial. Hier wird Fußball Tag für Tag gelebt. Guido Burgstaller: Das kann ich nur unterstreichen. Zuerst sind Sie gemeinsam in Nürnberg gewesen, jetzt auf Schalke?... Burgstaller: Uns gibt's halt nur im Doppelpack. Trainer Tedesco ist sehr jung, schaut mit seinen 32 Jahren vielleicht sogar jünger aus als Sie, Herr Burgstaller (Alter: 27), mit Ihrem Bart? Burgstaller (schmunzelt): Das Alter ist nicht an die erste Stelle zu stellen, sondern was dahintersteckt, wie sich ein Trainer gibt und wie er mit den Spieler­n umgeht. Von dem her ist alles perfekt, jeder fühlt sich wohl. Das Alter ist komplett wurscht. Schöpf: Wir wissen, dass er sehr, sehr viel vom Fußball versteht und uns taktisch immer sehr gut einstellt. Das Alter ist nicht entscheidend. Wenn man sieht, dass der Trainer gut ist, das Training gut ist und man guten Fußball spielt, ist das Alter wohl absolute Nebensache. Ein kurzer Schwenk zum ÖFB-Team. Wie sehr schmerzt das Fehlen bei der WM? Burgstaller: Natürlich sehr, weil man weiß, dass in dieser Gruppe viel mehr möglich gewesen wäre. Jetzt warten dafür hochkarätige Tests gegen vier WM-Starter (GER, RUS, SWE, DEN) und die Nation­s League. Schöpf: Das Programm liest sich gut. Wir wollen uns ja mit sehr guten Teams messen. Potenzial sollte trotz einiger Rücktritte (Harnik, Junuzovic) genug vorhanden sein? Schöpf: Ich glaube, dass wir eine super Mannschaft haben, da ist einiges möglich. Es war ein bisschen ein größerer Umbruch da, aber auch mit den Neuen, die dazugestoßen sind, haben wir viel Qualität. Wo sehen Sie sich in ein paar Jahren? Burgstaller (lacht): Irgendwo im Stadion. Ganz ehrlich: Darüber zerbreche ich mir nicht den Kopf. Wir haben noch einige gute Jahre und sind noch jung. Schöpf: Genau so ist es. Das Gespräch führte Alex Gruber