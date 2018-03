Kranjska Gora - Einen Tag nach seinem Triumph im Riesentorlauf-Weltcup machte Marcel Hirscher am Sonntag den Kristall-Hattrick perfekt. Mit seinem Sieg im Slalom sicherte sich der 29-jährige ÖSV-Superstar die kleine Kugel für die Disziplinen-Wertung sowie die große für die Gesamtwertung.

Hirscher könnte in den letzten sechs Rennen zwar noch theoretisch von Kristoffersen im Gesamtweltcup eingeholt werden. Der Norweger verzichtet allerdings ebenso wie sein Dauer-Rivale auf die Speed-Rennen kommende Woche in Kvitfjell und beim Weltcup-Finale in Aare und kann deshalb die 289 Punkte Rückstand nicht mehr wettmachen.

Beim Slalom am Sonntag lieferte Hirscher die nächste Macht-Demonstration ab, gewann vor Kristoffersen und dem Schweizer Ramon Zenhäusern. Für den 29-Jährigen war es bereits der zwölfte Saisonsieg, der 57. im Weltcup.

Hirscher: "Unpackbar!"

"Unfassbar! Ich checke nicht, dass es möglich ist, dass so etwas geht. Es war so schwer da herunter", sprudelte es aus Hirscher im ORF-Interview heraus. "Zuerst der Knöchelbruch, als sogar das Karriereende im Raum stand bis hin zur besten Saison aller Zeiten - unpackbar", ließ der Annaberger eine herausragende Saison im Schnelldurchlauf Revue passieren.

Die zwei Goldmedaillen bei Olympia in Pyeongchang garnierten den Kristall-Hattrick und lassen nun auch dem ÖSV-Aushängeschild die Ziele ausgehen: "Ich freue mich, dass ich heimfahren kann und das genießen kann. Ich muss mir selbst noch Gedanken machen, wo die Reise hingeht."

Kristoffersen nahm seinen zweiten Platz gelassen hin, wohlwissend, dass gegen Hirscher aktuell kein Kraut gewachsen ist: "Er ist der beste Skifahrer der Welt, da ist der zweite Platz ganz okay. Aber ich bin motiviert, dass ich ihn im nächsten Jahr schlage."

Die restlichen Österreicher hatten mit der Entscheidung nichts zu tun. Michael Matt und Manuel Feller schieden im zweiten Durchgang aus. Marc Digruber wurde Zwölfter, Marco Schwarz belegte Rang 18. (pim)