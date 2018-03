Schwaz - Was lange währt, wird endlich gut: In der HLA-Quali-Runde mussten die Spieler von Schwaz Handball Tirol am Freitag in der ersten Hälfte einem Rückstand nachlaufen. Das war so gar nicht nach dem Geschmack von Neo-Trainer Frank Bergemann. Der Deutsche fand aber in der Pause die richtigen Worte, um die teils verunsicherte Mannschaft gegen effektiv spielende Steirer aufzurichten. Nach dem 11:14-Rückstand zur Pause gab es dann doch den 29:27-Heimsieg gegen HSG Graz als Belohnung.

„Das war ein Sieg der Moral“, sagte ein gelöst wirkender Frank Bergemann in einer ersten Reaktion. Ihm und der Mannschaft sei mit dem Erfolg ein Stein vom Herzen gefallen. „Wir haben versucht, mit viel Engagement ins Spiel zu gehen, aber die Chancenauswertung war nicht in dem Maße vorhanden wie erhofft.“ Nach der Pause war das Feuer der Mannschaft entfacht und Kapitän Alexander Wanitschek (Topscorer mit acht Treffern) und Co. holten binnen zwei Minuten den Drei-Tore-Rückstand auf. „Es war ein offener Schlagabtausch, ein munteres Hin und Her“, erzählte Bergemann.

Schwaz lag zwischenzeitlich mit vier Toren in Führung. Doch in der Schlussphase wurde es noch einmal eng. Diesmal war das Heimpublikum der Trumpf für die Schwazer. „Die Fans sind so richtig mitgegangen in der Schlussphase. Dafür wollen wir uns bedanken!“ Auch Goalie Aliaksei Kishov zeigte in der zweiten Hälfte seine Klasse und hielt den 29:27-Heimsieg fest. Damit bleiben die Schwazer auch in der Tabelle vor den Grazern und sind voll auf Kurs Richtung Viertelfinale. Coach Bergemann: „Wir müssen die Dinge noch konsequenter angehen!“ (ben)