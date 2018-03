Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Während nebenan in der Olympiahalle die Akrobaten bei der Show „Afrika! Afrika!“ die Schwerkraft austricksten, wollten die Haie am Freitag in der Tiwag-Arena mit einem Sieg gegen Salzburg für Freudensaltos bei ihren Fans sorgen. Und damit auch die letzte Chance auf Platz vier aufrechterhalten. Das misslang bei der 3:6-Niederlage, langweilig war in der Tiwag-Arena gestern aber sicher keinem der 2000 Fans:

Die Innsbrucker hatten die Rechnung zu Beginn ohne gnadenlos effektive Salzburger gemacht. Schon nach vier Minuten waren die Mozartstädter durch John Hughes in Führung gegangen, vorausgegangen war ein unnötiger Puck-Verlust der Haie.

In der Folge schien die Pallin-Truppe gut im Spiel – doch richtige dicke Möglichkeiten ließen (noch) auf sich warten. Zumindest Jeremie Blain war nach Wahl-Pass knapp dran am Ausgleich (7.). Nach 14 Minuten schlugen die Bullen aber erneut zu. Es war ein äußerst unglucklicher Gegentreffer, bei dem auch Keeper Patrik Nechvatal keine gute Figur machte.

Die Haie reagierten mit wütenden Angriffen. Und in Minute 16 hätte Andrew Yogan mit Sicht auf das verwaiste Tor zwingend der Anschlusstreffer gelingen müssen. Doch der US-Amerikaner verzog, um sich auf der Gegenseite von einem echten Tiroler Buam gnadenlose Effektivität vorzeigen zu lassen: Aus spitzem Winkel traf Mario Huber zum 0:3. Der Innsbrucker war übrigens nicht der einzige Tiroler im Bullen-Rooster – mit Dario Winkler stand gestern ein weiterer im Salzburger Aufgebot.

Für den unglücklichen Nechvatal war das Match nach dem ersten Drittel vorbei, Rene Swette ersetzte den bemitleidenswerten Tschechen im Haie-Tor. Den Tirolern war anzumerken, dass sie etwas gutzumachen hatten: In der 26. Minute gelang Rückkehrer Mitch Wahl der wichtige 1:3-Anschlusstreffer. Und hinten zeigte Swette seine erste Klasse-Parade gegen Mueller. Doch das sollte erst der Anfang gewesen sein: Einen tollen Gegenangriff über Morten Poulsen schloss Kapitän Tyler Spurgeon in der 28. Minute zum 2:3 ab. 30 Sekunden später traf Poulsen, der zu Beginn des zweiten Abschnitts mit Hunter Bishop die Linien getauscht hatte, nach einem kapitalen Salzburger Defensiv-Bock zum Ausgleich – von 0:3 auf 3:3 in 2 Minuten und 23 Sekunden. Unglaublich! Doch Salzburg fand erneut eine Antwort und traf durch Harris zum 3:4 (31,). Dann wurde es etwas ruhiger, aber nicht lange: Kurz vor Drittelende vergab Fabio Schramm den erneuten Ausgleich.

Der Schlussabschnitt begann mit ungenützten Powerplays auf beiden Seiten. Vor allem den Haien merkte man jetzt an, dass das furiose Mitteldrittel Kraft gekostet hatte. Die beste Chance vergab Tyler Spurgeon in der 52. Minute. Aber auf der anderen Seite machte Mueller den Sack mit dem 3:5 zu. Das 3:6 war nur noch Draufgabe. Weil der KAC gegen Linz siegte, haben die Haie keine Chance mehr auf das Play-off-Heimrecht.