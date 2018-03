Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Irgendwie erzählte das 3:6 gegen Salzburg am Freitagabend auch eine Geschichte der Haie-Saison: Einem verschlafenen Start folgte eine unglaubliche Aufholjagd – von 0:3 auf 3:3 in zweieinhalb Minuten. Schlussendlich ging dem HCI gegen clevere Bullen die Kraft aus. „Wir müssen einfach wacher sein. Vor allem im Hinblick auf das Play-off“, weiß „Man of the Match“ Morten Poulsen, der am Freitag mit zwei Punkten vorangegangen war.

Ein Topteam wartet auf die Haie auch heut­e (17.30 Uhr, live Sky), wenn die Innsbrucker zum Abschluss der Pick-Round bei den Capitals gastieren. Dabei werden die 60 Minuten auf dem Eis fast schon zur Nebensache, denn ob die Tiroler jetzt Platz fünf oder sechs belegen, ist – tirolerisch gesagt – wurscht. Denn nur die Top vier haben im Play-off Heimrecht. Die Top drei dürfen sich heute direkt nach der Schlusssirene im Fernsehstudio von Sky ihren Gegner aussuchen. Und dem Vernehmen nach haben dabei sowohl Wien als auch die Salzburger den HCI zumindest im Blick. „Gegen wen wir spielen, ist mir eigentlich egal“, will sich Verteidiger Lubomir Stach nicht mit etwas beschäftigen, das er ohnehin nicht beeinflussen könne. „Wir werden uns bestmöglich vorbereiten, im Eishockey ist alles möglich.“ Vor allem für dieses Haie-Team, das jeden Gegner schon einmal geschlagen hat.

Während die Pallin-Truppe also heut­e relativ locker aufs Eis schreiten kann, steht für andere Teams mehr auf dem Spiel: Im Fern-Dreikampf um Platz eins – und damit das Pick-Vorrecht – brauchen heute Salzburg, Linz und Wien Sieg­e. Bei Punktegleichheit aller drei Teams hätten übrigens die Oberösterreicher die Nase vorn. In der Qualifikationsrunde muss indes Fehervar siegen und auf einen Bozner Ausrutscher hoffen.