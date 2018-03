Von Alex Gruber

Innsbruck, Wien — Alles schön der Reihe nach: Haie-Coach Rob Pallin war im Grunddurchgang nach der neuerlichen vorzeitigen Qualifikation unter den Top sechs und fürs Play-off stolz da­rauf, dass die Innsbrucker im Gegensatz zur Vorsaison defensiv weit stabiler standen. Dann erfolgte in der Platzierungsrunde aber leider wieder ein Salto rückwärts, der am Sonntag im letzten Match auch auf der Anzeigetafel bei den Vienna Capitals mit einem 0:3-Rückstand nach nur 20 Minuten sichtbar wurde.

Am Ende stand es dann 1:5 und Verteidiger Philipp Lindner fand auf Sky mahnende Worte: „Wir haben Angst gehabt vorm Körperkontakt. Das kann nicht sein — wir haben nicht hart genug gespielt! Es hat heute nicht allzu viel zusammengepasst." Der Nachsatz folgte: „ Fürchten tun wir niemanden. Wir haben eine Woche Zeit, müssen den Kopf freibekommen. Play-off-Hockey ist anderes Hockey."

Die Haie müssen aber mit der schwächsten Defensive unter den Top sechs leben, haben in zehn Partien satte 40 Gegentreffer, im Schnitt vier pro Spiel, kassiert. Weil Patrik Nechvatal im Kasten schwächelte und auch Rene Swette nicht durchgängig eine starke Nummer eins im Kasten symbolisiert. Am Sonntag wechselte Pallin wie schon bei der vorangegangen 3:6-Heimniederlage gegen Salzburg und zum bereits x-ten Mal in dieser Saison vorzeitig den Torhüter aus — dieses Mal kam Nechvatal im zweiten Abschnitt für Swette, musste aber ebenfalls zweimal hinter sich greifen. Es war im Kollektiv zu wenig.

Das ist zu viel, um unter den Spitzenteams viele Partien zu gewinnen. Und das ist wohl auch (bei Weitem) zu viel, um in einer Best-of-seven-Serie im Viertelfinale gegen einen Topklub realistische Chancen auf den Aufstieg zu halten. Womit man beim springenden und aktuellen Punkt wäre. Schon im Finish der Platzierungsrunde wurde es hörbar, dass die Haie von Wien und Salzburg gerne als Gegner gezogen würden.

Die Vienna Capitals sicherten sich mit dem Sieg gegen die Haie am Sonntag gleichzeitig Platz eins und das Recht auf den ersten Pick, weil Salzburg gegen den KAC nachsitzen musste. Und die Wiener nahmen wie schon in der Vorsaison erneut die Haie als Gegner zum Ziel. Bei einer Saisonbilanz, die mit 5:1 für die Caps spricht, nicht ganz unbegründet. Zumal aus der unteren Tabellenhälfte Dornbirn in der Platzierungsrunde einen echten Lauf hatte und auch Bozen als unangenehm gilt. Die Südtiroler standen am Sonntag übrigens nach einem 0:3-Rückstand im Heimspiel gegen Znojmo kurz vor dem Aus, ehe sie doch noch das letzte Play-off-Ticket lösten.

Wie knackt man jetzt die Caps? Im Vorjahr setzten sich die Hauptstädter ja mit einem 4:0-Sweep in der Viertelfinal-Serie gegen die Haie durch, mit Jean-Philippe Lamoureux (Fangquote 93,1 Prozent) halten sie den wohl besten Goalie der Liga.

„Die Wahl von Wien ist jetzt keine große Überraschung. Aber wir werden besser vorbereitet sein als im vergangenen Jahr", kommentierte Pallin die durchaus provokante, aber logische Gangart der Caps trocken. Es steht viel Arbeit bis zum ersten Match am kommenden Freitag an. Bis dahin muss man die Lehren aus der Platzierungsrunde ziehen und wieder frischen Treibstoff in den Tank bringen. Und irgendwie das Tor vernageln ...

Viertelfinal-Paarungen (best of seven): Vienna Capitals — HC Innsbruck, Salzburg — Dornbirn, Linz — Zagreb, KAC — Bozen; Termine: 9.3.; 11.3.; 13.3.; 16.3.