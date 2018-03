Von Daniel Suckert

Innsbruck – Heute steigt in Wien die Auftakt-Presse­konferenz der heimischen Football-Liga (AFL), am kommenden Sonntag (15 Uhr, Tivoli) präsentieren sich die Swarco Raiders beim „Tag der offenen Türe“ erstmals der Öffentlichkeit. Prozeduren, die Headcoach Shuan Fatah heue­r zum achten Mal vornehmen wird.

„Der Deutsche“ – mit dem Titel muss sich Fatah in der Tiroler Landeshauptstadt schon seit Längerem nicht mehr herumschlagen. Mit Stolz sagt er: „Sie sagen nur noch: ,Shuan, du bist einer von uns.‘“ Das und einen so langen Verbleib hätte sich der Mitte 40-Jährige nicht erwartet, als ihn der damalige Raiders-Manager Daniel Diep­linger am 13. Oktober 2010 am Tivoli präsentierte.

Zwei Generationswechsel hat die „Berliner Schnauz­e“ mittlerweile hinter sich. „Den ersten nach dem Double (2011, Anm.) – den letzten vor einem Jahr“, erinnert er sich. „Wobei der im vergangenen Jahr sehr heftig ausfiel. 22 Spieler haben sich verabschiedet und bis heute sind wir noch nicht ganz fertig.“

Aus der Fassung bringt ihn das jedoch nicht mehr. Der dreifache Familienvater hat sich längst an die Gegebenheiten in Innsbruck gewöhnt. Fatah: „Wir haben kein Einzugsgebiet wie beispielsweise die Vienna Vikings. Wir bauen vor allem auf die Quereinsteiger. Jungs, die Fußball gespielt haben oder Ski gefahren sind. Aus denen basteln wir uns Footballer.“

Mit Erfolg. Unter der Regie von Fatah besteht jedes Jahr die Aussicht auf die heimische (Letzter AFL-Titel 2016) oder die internationale Krone. Als Titelverteidiger geht man heuer in die internationale CEFL-Liga (Central European Football League). Die früher so attraktive Big6 findet weiter ohne österreichische Beteiligung statt. Mittlerweile ist sie auf eine Big4 geschrumpft. „Ich sag­e das ganz ohne Zynismus, weil ich selbst ein Kind der Euro­bowl bin. Aber was dort in den letzten Jahren passiert ist – das haben die Herren mit Schlips zu verantworten. In dieser Etage wäre ein Generationswechsel vonnöten“, lässt Fatah kein gutes Haar an der Big6-Führungsriege. „Ich hoffe, dass sich irgendwann wieder alles einrenkt. Die Eurobowl ist nun mal das Höchste. Derweilen sind wir aber in der CEFL glücklich.“

Glück empfindet der Taktik-Fuchs auch mit dem Nachwuchs am grünen Rasen. Der hätte ihn vor Abnützungs­erscheinungen bewahrt: „Natürlich schleift sich über die Jahre eine gewisse Routine ein. Da war der Neustart mit den Jungen ein Segen für meine Trainer und mich.“

Und der neuen Generatio­n kann Fatah viel abgewinnen. Früher seien Sportler à la Mario Rinner – neben Floria­n Grein Tirols bekannteste Football-Legende – zwar härter gewesen, „Athleten wie einen Sandro Platzgummer gab es jedoch nur ganz selten. Der Sport hat sich, wie Fußball und andere Sportarten, von der physischen Grundausbildung stark weiterentwickelt.“

Weiterentwickeln im Sinne eines Tapetenwechsels strebt der ehemalige Berlin-Coach nicht an. Seine Familie und er fühlen sich in den Tiroler Bergen gut aufgehoben. Fatah: „Wir bleiben, solange man uns haben will.“ Versuchungen gäbe es genügend, jährlich trudeln Angebote ein. Die Liebe zum Herz der Alpen ist jedoch stärker. Und das verflixte siebte Jahr hat man auch erfolgreich hinter sich gebracht.

Da fehlt zum Abschluss nur die obligatorische Ansage des Coaches: „Du kennst es: Wir wollen in alle Finale. Es ändert sich nicht der Anspruch, sondern nur das Datum.“