Paris – Eigentlich ist es „nur“ ein Achtelfinale – aber wenn sich Topclubs wie Paris Saint-Germain und Real Madrid in der Champions League gegenüberstehen, hat das immer Endspiel-Charakter. Für beid­e Teams steht heute Abend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) im Prinzenpark-Stadion viel auf dem Spiel – Prestige, Stolz und verdammt viel Geld. „Wir wissen, dass es gegen PSG um unsere gesamte Saison geht“, fasste Real-Kapitän Sergio Ramos die Gemütslage des Star-Ensembles zusammen, das in Spanien praktisch keine Titelchancen mehr hat. Die französische Zeitung Le Parisien sprach vom „wichtigsten Spiel der Saison“.

Nach dem 3:1-Heimerfolg im Bernabéu-Stadion sind die Rollen im Parc des Princes eindeutig verteilt. Auch deshalb, weil Real auf einen Cristiano Ronaldo in Hochform bauen kann und bei PSG mit Neymar der Topstar verletzt fehlt. Die CL-Generalprobe der Königlichen verlief mit einem 3:1-Sieg gegen Getafe nach Wunsch. „Wir sind bereit“, verlautete Coach Zinédine Zidane, der erstmals als Trainer in seiner französischen Heimat antritt.

Die zuletzt verletzten Mittelfeld-Stützen Luka Modric und Toni Kroos traten die Reis­e nach Frankreich an, nachdem sie wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen waren. Fix dabei ist Ronaldo, der aktuell kaum zu stoppen ist. Der Portugies­e traf in jedem der jüngsten fünf Pflichtspiele und dabei insgesamt zehnmal. „Er ist in Paris dabei, und ich bin froh, denn er erlebt gerade einen sehr guten Moment – das müssen wir nutzen“, sagte Zidane. Ronaldo ist mit elf Toren auch die Nummer eins in der Torjägerliste der laufenden Champions League.

Bei PSG steht mit Neymar der große Star nicht zur Verfügung. Der ebenfalls leicht angeschlagene Kylian Mbappé soll hingegen laut französischen Medien fit sein. Er soll gemeinsam mit dem PSG-Allzeit-Rekordtorschützen Edinson Cavani und dem aktuell in guter Form befindlichen Angel di Maria die Wende herbeiführen. PSG hat das Viertelfinale noch lange nicht abgeschrieben. „Mit Unterstützung der Fans werden wir Real im Prinzenpark leiden lassen“, zitierte Le Figaro am PSG-Coach Unai Emery. Hoffnung macht ihm ein Blick auf die Statistik. Sein Team hat diese Saison zu Hause alle 19 Pflichtspiele gewonnen (Torverhältnis 76:12). Unbesiegt ist PSG vor eigenem Publikum mittlerweile 51 Partien, im Europacup ging nur eines der jüngsten 46 Heimspiele verloren. (dpa, w.m.)