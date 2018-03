Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – „Morgen fahr’ ich die Piste im Renntemp­o runter“, sagt Roman Rab­l und hätte sich bei diesen Worten am liebsten auf seinen Monosk­i gesetzt. Für das Energiebündel kann es gar nicht schnell genug gehen. Der 26-jährige Söller kann den Start der Paralympischen Winterspiele (9. bis 18. März) in Pyeongchang kaum noch erwarten. Und doch heißt es derzeit: Bitte warten! Weil Österreichs Alpinteam an der Wettkampfstätte mit 50 cm Neuschnee und starkem Wind empfangen wurde, musste die Hangbefahrung verschoben werden. Der erste Weg führte statt auf die Piste ins Fitnessstudio. Trockentraining.

Beim Hotelfenster im Alpinressort Yongpyong hinauszuschauen, ist seine Sache nicht. Rabl, der mit dem Kärntner Nico Pajantschitsch das Zimmer teilt, strotzt wie ein voll geladenes Handy vor Energie und will es bei seinen zweiten Spielen wissen. Vor vier Jahren in Sotschi sammelte er dreimal Bronze (Slalom, Super-Kombi, Riesentorlauf), auch diesmal stünden die Vorzeichen gut. „Ich bin vielleicht etwas ruhiger und erwachsener geworden, denke ein bisschen mehr nach“, erklärt Rabl und macht bei diesen Worten einen tiefenentspannten Eindruck.

Früher sei er „auf Teufel komm raus“ gefahren, in Korea sei Köpfchen gefragt. Nach der „Achterbahnfahrt“ in Sotschi 2014 könne ihn nichts mehr aus der Bahn werfen: „Damals bin ich zunächst Vierter geworden, das war extrem bitter. Dann hatte ich einen schweren Sturz im Super-G und hätte fast nicht mehr starten können.“ Rabl blieb trotz Fehlstart am Drücker und das zahlte sich aus: Letztlich baumelten drei Medaillen um seinen Hals. „Schocken kann mich so schnell nichts mehr.“

Rabl hat auch mit seinem Skiunfall abgeschlossen, der am 10. Jänner 2007 sein Leben verändern sollte. Damals stürzte er in seinem Heimatort Söll schwer und ist seitdem ab dem 12. Brustwirbel querschnittgelähmt. „Die Skibindung ist aufgegangen, und ich bin gegen einen Baum gekracht“, erinnert sich Rab­l. „Manchmal fahre ich zu der Stelle und denke nach.“ Schon im Krankenhaus sei für ihn klar gewesen, dass „ich wieder Ski fahren möchte“. Inzwischen gehört er speziell in den schnellen Disziplinen zur Weltspitze und ist als Athletensprecher beliebt in der Alpin-Familie.

Nur das Dabeisein ist für den ehrgeizigen Rabl in Korea freilich zu wenig. Er ist ein Jäger, die Abfahrt (10.3.) habe Priorität. Mit Speedrennen wurden die Behindertenskifahrer in diesem Winter nicht verwöhnt: Die Weltcups in Tignes (FRA), St. Moritz und Veysonnaz (beide SUI) mussten abgesagt werden, umso mehr freute Rabl die gelungen­e Paralympics-Generalprobe in Kimberley (CAN) mit Platz drei im Super-G. „Der Grundspeed passt!“

Auf der Fahrt zu einer Medaille heißt es vor allem auf den Norweger Jesper Pedersen und das starke japanische Team aufzupassen. „Es wird schwer werden, die Hänge sind sehr flach. Es muss wieder alles zusammenpassen.“ Morgen soll es endlich mit dem ersten Abfahrtstraining klappen.