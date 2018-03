Telfs, Innsbruck – Rund 1400 Schwimmer sorgten am Wochenende für hohe Wellen. Insgesamt 599 Medaillen gab es bei den Tiroler Meisterschaften aller Altersklassen zu vergeben – erstmals im neuen Telfer Bad, das damit seine Feuertaufe erlebte. Für eine Rekordflut war es im neuen Kalenderjahr noch zu früh, Adriana Duller (400 m Lagen) und Moritz Nigg (200 m Brust/Junioren) löschten dennoch alte Bestmarken aus. Besonders erfreulich: Die jüngeren Titelträger kommen aus nahezu allen Teilen Tirols. Zum Ausruhen bleibt den (Nachwuchs-)Schwimmern keine Zeit: In knapp zwei Wochen stehen die österreichischen Jugendmeisterschaften und im April die Sprintmeisterschaften an. (sab)