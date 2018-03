Von Alex Gruber

Innsbruck — Am Sonntagmittag erhielt die WSG Wattens nach einer (Vor-)Kommissionierung grünes Licht, dass die am Freitag abgesagte Partie beim FAC am Montag nachgetragen werden kann. Und am Montag um 17.54 Uhr flatterte dann die neuerliche Absage und Aussendung seitens der Bundesliga im Original-Wortlaut ins Haus: „Wir dürfen Sie darüber informieren, dass aufgrund der Wettersituatio­n und Nicht-Bespiel­barkeit des Spielfeldes die Nachtragspartie der 22. Runde der Sky Go Ersten Liga zwischen FAC Wien und WSG Swarovski Wattens verschoben werden muss."

Ein ziemlich schlechter Witz. Zumindest, wenn man an die Vorkommissionierung, die weite Anreise und Hotelkosten seitens der Wattener denkt. „Was ich laut sagen darf? Ich stelle mir die Frage, warum der Platz am Vortag zu Mittag kommissioniert wird, wenn das Spiel dann am Abend steigt. Wir konnten auch in Lindabrunn nicht auf Rasen trainieren. Und nur wenige Kilometer weiter in Wiener Neustadt wurde an eine Austragung der Partie gar nicht gedacht", meldete sich WSG-Sportmanager Stefan Köck vor der Heimreise aus dem 21. Wiener Bezirk zu Wort. Nachsatz: „Wir müssen uns wieder fügen und wieder gute Mien­e zum bösen Spiel machen. Über die Kosten sprechen wir in unserem Klub morgen. Jetzt geht's wieder um 500 Kilometer im Leerlauf."

Die Wattener werden in der Wintervorbereitung diesbezüglich richtiggehend verfolgt. Weil der Flugverkehr lahmte, musste man ja schon vom Trainingscamp aus Spanien im Februar mit dem Bus heimreisen. Und weil die nicht deutschsprachigen Fahrer dort anscheinend Wattenscheid mit Wattens verwechselt hatten, fuhr man fast 24 Stunden im Kreis.

Köck stellt eines am Montag aber auch in aller Deutlichkeit klar: „Der Schiedsrichter hat mit der Absage richtig entschieden. Wir werden das wieder hinnehmen. Das sind äußere Bedingungen. Wenn ich den FAC-Platz vor allem an den Seiten betrachte, dann ist jede Skipiste in Tirol im Vergleich dazu butterweich. Die Gesundheit der Spieler wäre in Gefahr gewesen."

Mit Sarkasmus gesprochen bleibt die Verletzungsgefahr im Bus klein. Die leeren Kilometer und Absagen beider Frühjahrspartien mit dem gestrigen Theater als Krönung können aber auch aufs Gemüt schlagen. „Wir müssen positiv bleiben", hält Köck fest. Zumal am Freitag im Gernot-Langes-Stadion ja das Derby gegen den FC Wacker Innsbruck, der beide Auftaktspiele ausgetragen und auch gewonnen hat, wartet. In Sachen Rhythmus bedeutet das einen klaren Vorteil für die Schwarzgrünen. Spielt das Wetter in den nächsten Tagen nicht wieder vollends verrückt, sollte das dritte Saisonderby steigen können. „Wir haben am Sonntag in Wattens auf Rasen trainiert. Aber ich traue mich schon gar nichts mehr zu sagen", schloss Köck.

Die Bundesliga täte in jedem Fall gut daran, die mehr als nur holprige Entscheidungskette bei dieser Absage eingehend zu beleuchten.