Von Tobias Waidhofer

Fiebrbrunn — Die Beziehung zwischen Ski-Freerider Stefan Häusl und Fieberbrunn hält schon länger als so manche Ehe. Der Wahl-Tiroler war schon 2006, als im Pillerseetal der Freeride-Contest Big Mountain aus der Taufe gehoben wurde, mit von der wilden Partie. Und als der Bewerb 2011 mit dem World-Tour-Status ausgestattet wurde, fuhr Häusl vom Wildseeloder gleich seinem ersten Sieg in der Königsklasse des Freeride-Sports entgegen.

Inzwischen steht das Jahr 2018 auf dem Kalenderblatt, die nächste Auflage des World-Tour-Stopps in Fieberbrunn vor der Tür und der inzwischen 41-Jährige ist immer noch mittendrin statt nur dabei. Allerdings zum letzten Mal. „Ich war jetzt neun Jahre auf der World Tour und freue mich, dass ich meine Contest-Karriere daheim beenden darf", erklärte der gebürtige Salzburger, der sich künftig auf seine Familie, Filmprojekte und seine Rolle als Trainer konzentrieren möchte.

Sportlich läuft es in seiner letzten World-Tour-Saison nicht ganz rund. Gestern belegte er in Andorra Rang 17, zuvor war Häusl in Hakuba (JAP) und in Kicking Horse (CAN) auf die Ränge 19 und 21 gebrettert. „Ich steigere mich langsam", nahm's der Routinie­r mit Humor. Im Wissen, dass nach dem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr „vor allem wichtig ist, dass ich wieder der Gleiche wie vor der Verletzung bin. Das Fahren geht gut und mein Knie fühlt sich super an." So geht es jetzt für Häusl noch über Barcelona und München bis nach Fieberbrunn. „Uns Fahrern wurde mitgeteilt, dass wir bis Donnerstag anreisen sollen", erzählt Häusl. Was darauf schließen lässt, dass der Contest schon am Freitag stattfinden könnte. Die Schneebedingungen sind jedenfalls gut wie lange nicht.

In Fieberbrunn folgt übrigens ein Cut — nur die besten Fahrer (13 Skifahrer, 8 Skifahrerinnen, 6 Snowboarder und 4 Snowboarderinnen) dürfen beim Finale in Verbier (SUI/ab 31.3.) starten. Bei den Brett­artisten kommen mit dem Vorarlberger Thomas Feurstein und der Wienerin Manuela Mandl zwei rot-weiß-rote Gesamtführende in die Heimat, bei den Ski-Damen lauert Eva Walkner auf Rang zwei. Trotzdem wird sich in Fieberbrunn dieser Tage viel um Stefan Häusl drehen. Kein Wunder nach einer so langen Beziehung ...