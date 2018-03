Von Daniel Suckert

Wien, Innsbruck – „Die Entwicklung in unserer Liga ist großartig“, vermeldete AFBÖ-­Präsident Michael Eschlböck zum Auftakt der gestrigen Pressekonferenz der heimischen Football-Liga AFL. „Die Liga steht auf gesunden Beinen und vor allem der Nachwuchs drängt in die Kampfmannschaften.“ Und nicht nur das: Sind heuer noch acht Teams am Start, so dürfte 2019 eine Aufstockung kommen. Die anvisierten zehn Mannschaften sind kein „Wunschdenken“ mehr.

Während der europäische Football in den letzten zwei Jahren vielerorts zwischen Stagnation und Rückschritt steht, kann die AFL weiter punkten. Der Sport mit dem Eierlaberl zieht bei der Jugend und hat dafür gesorgt, dass sich die gesamte Liga verjüngt hat. Eschlböck: „Wir haben viele neue Mannschaftsgründungen.“

Allerdings mit einem kleinen Wermutstropfen, wie der Wiener Präsident zugeben muss: „Durch den sehr gut ausgebildeten Nachwuchs suchen viele Akteure ihr Glück in Übersee. Dadurch fehlen sie uns in der Liga. Denn bis sie zurückkommen, vergehen viele Jahre, und danach steigen die Herren meistens in den Arbeitsprozess ein.“

Der Status quo verspricht trotzdem Abwechslung: Neben den Favoriten aus Wien und Tirol sind mit den Laibach Silverhawks und den Bratislava Monarchs zwei ausländische Mannschaften aus Slowenien und der Slowakei am Start. Auf dem grünen Rasen wird allerdings alles auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Titelverteidiger, den Vienna Vikings, und den Swarco Raiders hinauslaufen. Das „ewig“ junge Kräftemessen zwischen Ost und West fasziniert auch Sean Shelton ungebrochen. Der US-Quarterback wird heuer zum vierten Mal das schwarze Dress des fünffachen rotweißroten Meisters überstreifen. „Als ich das erste Mal nach Tirol kam, sollte aus einem guten ein sehr gutes Team werden. Im Vorjahr hatten wir mit dem Generationswechsel zu kämpfen, aber heuer können wir darauf aufbauen. Letztes Jahr waren wir nicht gut genug, heuer sind wir bereit!“

Das bestätigte auch Offensiv-Coach Lee Rowland, der ebenso wie Headcoach Shua­n Fatah seit sieben Jahren in Innsbruck an der Outlinie steht: „Unsere Offensive, unsere Defensive und unsere Special-Teams sind stark – wir müssen heuer nur adaptieren und auf dem Vorjahr aufbaue­n.“ Dann könnte der Titel wieder nach Innsbruck wandern.