Von Alex Gruber

Innsbruck — Am Freitag (19.15 Uhr) wirft ein Linienrichter in der Albert-Schultz-Halle bei den Vienna Capitals die Scheibe im ersten Viertelfinale der Best-of-seven-Serie ein. Anzunehmen, dass Kapitän Tyler Spurgeon für den HCI beim Bully steht. Schließlich gilt es gleich, Flagge zu zeigen.

Nach kurzem Versuch schweißt Headcoach Rob Pallin die erste Reihe um Spurgeon, John Lammers und Hunter Bishop wieder zusammen. Das Trio produziert nach Noten. Seine beste Saison in der EBEL weist Spurgeon wie Lammers mit 49 Punkten aus, plus-minus hält sowohl der Kapitän (+ 22) als auch sein Linienpartner (+ 20) beste Argumente. Bishop (+ 17) steuert seinen Teil dazu bei. Kein Wunder, wenn man weiß, dass die beiden Kanadier Spurgeon und Lammers auch im Sommer viel Zeit miteinander verbringen. Seit drei Jahren läuft das Werk in Innsbruck um sie rund.

„Wir versuchen, über die Wolken zu kommen", erklärte Spurgeon vor der Teambuilding-Einheit am Mittwoch im Schutzhaus am Patscherkofel vielsagend. Schließlich muss in der anstehenden Serie gegen den Titelverteidiger aus Wien jeder einzelne Crack noch einmal über sich hinauswachsen, will man weiter Höhenluft schnuppern. „Wir haben einen guten Zusammenhalt und den werden wir weiter forcieren", ergänzte Lammers.

Die Capitals wurden per Videoanalyse bereits in jedes Detail zerlegt, ehe man heute Mittag in den Bus in die Bundeshaupstadt steigt. Nach der zünftigen Jause am Berg sollen sich die Caps an den Haien gewaltig verschlucken.