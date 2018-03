Von Manuel Ludwiger

Schwaz – Kommendes Wochenende startet die Westliga ins Fußball-Frühjahr. Die TT schließt die Serie hoffnungsvoller Zukunftsaktien mit Ertugru­l Yildirim ab.

Den Weg zum Fußballprofi will Yildirim auch ohne Akademie-Ausbildung schaffen. Der in einem Lebensmittelgeschäft arbeitende 20-Jährige wusste in seiner bereits fünfjährigen Kampfmannschaftskarriere durchaus zu beeindrucken.

In dieser Saison macht er im Schwaz-Dress auf sich aufmerksam. Trainer Bernhard Lampl ist von seinen Qualitäten überzeugt: „Ertugrul ist schnell, technisch begabt und körperlich sehr weit. Er will sich in jedem Training verbessern und ist absolut lernwillig.“ Ob der Flügelspieler auch in der nächsten Saison in der Silberstadt spielt, steht jedoch noch nicht fest. Vertragsgespräche seien von Vereinsseite aus für Anfang April geplant, Yildirim selbst will sich noch nicht festlegen: „Keine Ahnung, was im Sommer passiert. Bernhard ist ein super Trainer. Der Aufwand, immer zum Training nach Schwaz zu kommen, ist allerdings sehr hoch“, spricht Yildirim die oft umständliche Fahrt ins Unterland an.

Von Innsbruck zum Training und umgekehrt fahre er immer mit Michael Knoflach, der aus Matrei anreise, mit. Der Weg von seinem Wohnort Kematen nach Innsbruck bzw. wieder zurück nach Hause sei oft umständlich. „Wenn kein Auto zur Verfügung steht, muss ich mit dem Bus inklusive Umsteigen fahren. Nach einem langen Arbeitstag ist das schon kräftezehrend“, beschreibt Yildirim seine Situation.

Groß wurde „Erti“, wie er von seinen Teamkollegen genannt wird, im Nachwuchs des SV Völs. Mit 15 Jahren schaffte er den Sprung in die Kampfmannschaft und entwickelte sich zum Stammspieler. Es folgte ein Wechsel zu den Wacker Amateuren. Dieses Gastspiel endete aber bereits nach einem halben Jahr und er kehrte zu seinem Jugendverein zurück. „Mir wurde beim FC Wacker viel versprochen. Ich wollte einfach nur Fußball spielen, bekam aber nur selten die Chance dazu“, beschreibt Yildirim die Beweggründe für diesen Schritt. Nach konstant guten Leistungen in der Tiroler Liga wurde der SV Kematen auf den quirligen Mittelfeldmann aufmerksam. Es folgten drei Jahre bei den „Blues“, woraufhin er im vergangenen Sommer nach Schwaz wechselte. Dass er den Sprung in die Akademie nicht versucht hat, bereut „Erti“ keineswegs: „Die Kampfmannschaftsjahre haben mir gut getan. Zur Akademie-Sichtung zu gehen, hat mich einfach nicht interessiert.“

Momentan machen Yildirim muskuläre Probleme im Oberschenkel, die ihn immer wieder zu Trainingspausen zwingen etwas zu schaffen. Bis zum Frühjahrsauftakt will der 20-Jährige aber wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein. Vor allem um seinem Traum vom Fußballprofi einen Schritt näher zu kommen: „Sollte im Sommer das Angebot eines Profivereins kommen, kann man schlecht Nein sagen. Jetzt heißt es aber zuerst einmal mit guten Leistungen aufzeigen.“