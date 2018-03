Von Alex Gruber

Innsbruck – Saisonduelle: 1:5. Direkter Vergleich in den letzten zwei Jahren: 2:14. Das letzt­e Spiel: 1:5. Zahlen, so sagt man, lügen nicht. Würden die Haie aber nur diesen Zahlen vertrauen, hätten sie gestern Mittag gar nicht erst in den Bus nach Wien steigen müssen. „Sollen wir jetzt nicht nach Wien fahren und spielen?“, hatte Headcoach Rob Pallin schon Anfang dieser Kalenderwoche moniert. Das Motto lautet „Believe“ – Glauben ist aus Sicht des Außenseiters alles.

Glauben, dass im Play-off alles möglich ist. Glauben, dass man das klare Kader-Plus der Caps mit unglaublichem Einsatz und Leidenschaft kompensieren kann. So wie man es eben beim Auswärtssieg im Dezember tat.

Pallin hat die Wiener in dieser Woche per Video quasi seziert, seine Spieler über jedes Detail informiert und jedem Crack reinen Wein eingeschenkt. Die Zeit für halbe Sachen ist längst vorbei.

Die Haie müssen gegen den Titelverteidiger jeden Ton treffen. Wie ein Orchester der kleine(re)n Leute. Und daraus soll sich eine Symphonie über die Serie ergeben. „Momentan gibt es nur dieses erste Spiel“, stellte Pallin vor der Abreise klar. Der erste Heimauftritt in der Tiwag-Arena am Sonntag (17.30 Uhr) war ihm noch fern.

Es wird in den kommenden Tagen auch „nasty“ – sprich: gemein, hässlich – werden. „Wenn wir auf die Bank müssen, sollten wir aber einen von ihnen mitnehmen“, hofft Pallin, dass seine Cracks auf Provokationen entweder cool oder clever reagieren. „Die Spiele gegen Wien waren in dieser Saison viel intensiver als in der Vorsaison. Und es ist kein Geheimnis, dass wir uns ganz sicher nicht mögen“, weiß auch Kapitän Tyler Spurgeon, dass in der Wiener Albert-Schultz-Halle die Hitze der Nacht wartet. Dass die Hauptstädter wieder die Haie unter den Top sechs als ersten Play-off-Gegner wählten, sei ein zusätzlicher Ansporn: „Manche von uns haben das persönlich genommen. Und jetzt stehen wir vor einer großen Gelegenheit. Im Wissen, dass wir unser bestes Hockey spielen müssen.“

Ganz egal, ob heute René Swette oder Patrik Nechvátal den Weg in den HCI-Kasten findet, hält Angreifer John Lammers stellvertretend fest: „Wir müssen unser Spiel als Mannschaft vor dem Tor besser kontrollieren, dürfen nicht viel zulassen, müssen unserem Goalie helfen und ein gutes Gefühl geben. Wir glauben an beide.“

Pallin will den Capitals auch das Tempo nehmen, den ersten, oft erdrückenden Schwung. Jetzt beginnt die Zeit, in der Helden geboren werden. Und der Druck lastet in erster Linie auf Wien.