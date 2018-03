Von Tobias Waidhofer

Fieberbrunn – Rallye-Dakar-Sieger Matthias Walkner ist keiner, der in Verdacht gerät, das Risiko zu meiden. Als Schwester und Freeriderin Eva ihm gestern beim World-Tour-Stopp in Fieberbrunn aber mit einem Augenzwinkern ein­e Rolle als Vorläufer für das kommende Jahr anbot, winkt­e der Motorrad-Artist ab: „No way – keine Chance.“

Man kann ihn verstehen. Auch gestern boten die Freerider am Wildseeloder (2119 Meter) eine atemberaubende Show. Und zwar eine mit rot-weiß-rotem Glanz: Bei den Ski-Damen gab’s durch Lorrain­e Huber (1.) und eben Walkner einen Doppelsieg. Bei den Snowboardern triumphierte Gigi Rüf. Manuela Mandl (2./Snowboard Damen) und Thomas Feurstein (3./Snowboard Herren) vervollständigten den starken rot-weiß-roten Auftritt. Damit gehen mit der Wienerin Mandl und dem Vorarlberger Feurstein zwei Österreicher als große Gejagte in das Finale in Verbier (SUI/ab 30.3.). Außerdem lauert Eva Walkner (Ski) auf Rang zwei.

„Unglaublich! Wir waren heute richtig stark“, konnte es Skifahrerin Huber kaum fassen. Die Vorarlbergerin avancierte mit der Wiederholung des Vorjahres-Triumphs immer mehr zur Fieberbrunn-Spezialistin. „Ja, ich kenne den Wildseeloder ganz gut“, wusste die 37-Jährige nach ihrem sechsten Contest im Pillerseetal. Als Inspiration diente ausgerechnet Konkurrentin Walkner. „Meine Line ist Eva schon 2012 gefahren. Die wollte ich unbedingt auch einmal probieren.“ Es hat sich gelohnt ...

Gelohnt hat sich auch die World-Tour-Wild-Card, die Gig­i Rüf im Sommer im Gespräch mit Tour-Boss Nicolas Hale-Woods ergattert hatte. Mit 36 Jahren gewann der frühere Air&Style-Teilnehmer sein erstes World-Tour-Rennen. „Ein bisschen spät vielleicht“, lachte der Gesamt-Zweite.

Abschied nahm gestern Stefan Häusl. Mit 41 Jahren und Platz elf beendete der Wahl-Tiroler seine Contest-Karriere. Im Ziel schlossen dann Tochter Jana und Gattin Geli „ihren Stefan“ in die Arme: „Es war total schön. Alle Fahrer haben mich angefeuert. Ich liebe den Berg hier. Es ist ein wunderschöner Abschluss für mich.“ Und vor allem war es ein fast kitschig runder. Schließlich stand der gebürtige Salzburger schon 2004 am Start, als am Wildseeloder mit dem „Snowfever“ einer der ersten Freeride-Contests Österreichs ausgetragen wurde. Häusl will sich jetzt auf andere Ski-Projekte und vor allem seine Familie konzentrieren. Tochter Jana möchte jedenfalls „Freeriderin oder Weltcup-Fahrerin“ werden. Die richtigen Gene dafür hätt­e die Neunjährige ja ...