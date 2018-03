Von Alex Gruber

Innsbruck — „Mit so vielen Strafen kann man kein Play-off-Spiel bestreiten", monierte Servus-TV-Experte Claus Dalpiaz am Freitag nach dem ersten Drittel. Und nicht nur er traute seinen Augen kaum, was die Haie im ersten Viertelfinale in der Wiener Albert-Schultz-Halle inszenierten. Im Minuten- oder besser gesagt sogar Sekundentakt wanderten Andrew Clark, Jeremie Blain, Mitch Wahl, Ondrej Sedivy, Sacha Guimond und erneut Blain auf die Strafbank, um den Vienna Caps mit insgesamt 14 Strafminuten ein Powerplay nach dem anderen zu servieren. Jerry Pollastrone (3.) und Jamie Fraser (13.) bedankten sich mit zwei Überzahl-Treffern, beim dritten durch Andreas Nödl (17.) sah Haie-Keeper Rene Swette, der zuvor einige Male stark pariert hat, nicht gut aus. Die beste Haie-Chance ließ Andrew Yogan liegen, der im Powerplay das leere Tor verfehlte (15.). Aber im Prinzip war's zum Grausen. „Wir müssen mehr Selbstkontrolle und Selbstvertrauen an den Tag legen", wusste auch Kapitän Tyler Spurgeon nach dem ersten Drittel.

Der zweite Abschnitt begann — richtig — wieder mit zwei Strafen für die Haie. Doch in der Folge ließen sich auch die Hausherren hinreißen und die Innsbrucker hatten im Powerplay bei zwei Stangenschüssen von Andrew Clark und Hunter Bishop auch Pech. Man klopfte zumindest an, wie in so manch hartem Zweikampf.

Was weniger gut ins Auge ging, war die Tatsache, dass bereits zu Beginn des Mitteldrittels Patrik Nechvatal statt Rene Swette im Kasten stand. Es war der x-te vorzeitige Austausch in dieser Saison und kein Umstand, der das Selbstvertrauen der Torhüter nährt. Nechvatal fand gut in die Partie, musste sich nach 39 Minuten bei einem Schuss von Nödl aber zum 0:4 beugen.

„Aufgeben tut man einen Brief, aber sicher kein Play-off-Spiel", stapfte HCI-Verteidiger Philipp Lindner nach 40 Minuten in die Kabine.

Es wurde weiter gestochen, gecheckt und „getanzt". Einen Boxkampf entschied Flo Pedevilla gegen Klybertanz für sich, Blain und Yogan kassierten Disziplinarstrafen — ein Umstand, den Haie-Headcoach Rob Pallin ab sofort eigentlich mit 200 Euro für die Mannschaftskassa abstrafen will. Weil man auf der Strafbank eben keine Spiele gewinnt.

Dass man im O-Ton von Fabio Schramm ein gutes Drittel mit in das Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) nehmen will, sah nach dem Ehrentreffer von Sacha Guimond zum 1:4 etwas besser aus.

„Wir sind sehr undiszipliniert gewesen. Und wenn wir nicht diszipliniert sind, gewinnen wir nichts", wusste Pallin nach dem 1:4 und 0:1-Rückstand in der Serie.