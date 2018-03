Von Tobias Waidhofer

Wattens — Lange hatte es im Tiroler Fußball-Derby nach einer Überraschung ausgesehen. Doch schlussendlich schlich die WSG Wattens mit hängenden Köpfen in die Kabine und der FC Wacker durfte jubeln, weil Albert Vallci in der 89. Minute zum Siegtreffer einnetzte.

Während der FC Wacker mit der erwarteten Startelf begonnen hatte, griff Wattens-Coach Thomas Silberberger tief in die Überraschungskiste: Benni Pranter und Tamba M'Pinda nahmen nur auf der Bank Platz, mit Oumar Toure und David Schnegg durften dagegen beide Winter-Neuzugänge ihr Debüt feiern. Vor allem die Nominierung von Schnegg, der im Herbst noch in der Tiroler Liga beim SC Imst gespielt hatte, sorgte für so manch staunenden Blick.

Und die WSG startete dann auch gleich aktiv. Eine Eckball-Bilanz von 3:0 aus Sicht der Gastgeber sprach dabei nach zehn Minuten eine deutliche Sprache. Erst nach und nach übernahm der FC Wacker, der durch Daniele Gabriele (11. Minute) auch den ersten richtigen Torschuss der Partie abgab, die Spielkontrolle. Es war schnell zu erkennen, dass die Innsbrucker spielerisch und technisch überlegen waren, doch die Wattener setzten Tempo und viel Einsatz entgegen.

Und so war es kein Zufall, dass Wattens durch Milan Jurdik die erste große Möglichkeit vorfand, doch der Tscheche verstolperte das Toplitsch-Zuspiel (18.). Auf der anderen Seite wurde ein Dedic-Abschluss gerade noch geblockt. Zehn Minuten danach probierte es Christoph Freitag (29.) vergeblich.

Die 420 Wacker-Fans im ausverkauften Gästeblock mussten sich also weiter gedulden. Fast hätten sie sich sogar ärgern mussen, doch Drazen Kekez verfehlte im Wacker-Strafraum nach einer Toure-Ablage den Ball (34.). In der 37. Minute scheiterte dann Kovacec an Knett. Eine Minute später war es aber passiert: Der starke Flo Toplitsch ließ Albert Vallci aussteigen und bediente Jurdik so ideal, dass der Tscheche aus der Drehung zur Führung einschießen konnte — 1:0 (38.). Beinahe hätte der FC Wacker die schnelle Antwort gefunden, doch Ferdinand Oswald war bei einer zum Torschuss avancierten Flanke von Stefan Rakowitz zur Stelle.

Zur Pause musste der angeschlagene Toplitsch in der Kabine bleiben, für ihn kam Tamba M'Pinda. Die Wattener Mittelfeldzentrale war mit Toure und Tamba also nun voll in „Juve-Hand". Nach einer Stunde wollte WSG-Coach Thomas Silberberger die Defensive stärken und brachte Flo Buchacher für Debütant Schnegg. Karl Daxbacher reagierte mit der Einwechslung von Dimitry Imbongo. Die bis dahin besten Chancen hatten dennoch die Wattener, doch Lukas Katnik scheiterte an Wacker-Goalie Christopher Knett.

Doch dann brachte ein schwarzgrüner Doppelwechsel (Rieder und Harrer für Kerschbaum und Rakowitz) neuen Schwung. Und Flo Rieder war gerade einmal zwei Minuten am Feld, da legte er Zlatko Dedic den 1:1-Ausgleich auf (74.). Kurz danach scheiterte Harrer an Oswald. Der FC Wacker hatte jetzt Blut geleckt. Doch die Wattener Defensive — wahlweise mit einer Dreier- oder einer Fünferkette — hielt vorerst stand. Und vorne hatte Kovacec in der 85. Minute sogar noch den zweiten Treffer auf dem Fuß. Eine vergebene Chance, die sich rächen sollte: In der 89. Minute köpfelte Albert Vallci zum 2:1 für den FC Wacker ein. Es war der bereits dritte Wacker-Sieg im Frühjahr.