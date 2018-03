Ried im Innkreis — Im Vorjahr hatte es noch den Anschein gehabt, als würde die Uhr stillstehen. Oder als hätte sie sich gar zurückdrehen lassen. Denn da hieß das strahlende Siegerduo so, wie es bereits 2005 geheißen hatte: Anna Stöhr und Kilian Fischhuber. Pikantes Detail: Der im Vorjahr in seiner Heimatstadt Waidhofen an der Ybbs siegreiche Fischhuber hatte Ende 2014 seine Wettkampfkarriere beendet.

Weil Fischhuber in diesem Jahr keinen Rücktritt vom Rücktritt mehr wagte und Lebensgefährtin Stöhr verletzungsbedingt fehlte, war klar, dass es keine erfolgreiche Titelverteidigung geben würde. Dafür einen beeindruckenden Durchmarsch von Jessica Pilz (NÖ), die im Halbfinale wie im Finale sämtliche Boulder toppte und letztlich die Salzburgerin Celina Schoibl und die Kärntner Überraschungsfinalistin Mattea Pötzi auf die Ehrenplätze verwies. Das hoch gehandelte Tiroler Trio Katharina Saurwein, Berit Schwaiger und Katharina Posch belegte die Ränge fünf bis sieben.

Bei den Herren war es bis zum letzten Boulder ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Tirolern Jakob Schubert und Elias Weiler sowie Georg Parma. Letzterer sicherte sich in der Entscheidung Gold und sprach von einem „perfekten Bewerb für mich". Auch Pilz jubelte über ÖM-Titel Nummer zwei. „Das Finale war eine etwas leichtere Runde, dadurch war der Druck ziemlich hoch. Jetzt bin ich erleichtert." (m. i.)