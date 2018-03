Flirsch — Empfänge in Flirsch sind für die Familie Matt seit 17 Jahren ein wiederkehrendes, freudiges Ereignis. Mario 2001 (WM in St. Anton), 2007 (WM in Aare), 2014 (Olympia in Sotschi), Andreas 2009 (WM in Japan), 2010 (Olympia in Vancouver) und am Samstag stand mit Michael (24) der Jüngste der glänzenden Matt-Brüder im Mittelpunkt.

Gemeinde und TVB hatten zum Empfang des zweifachen Olympia-Medaillengewinners (Slalom-Bronze und Team-Silber) geladen. Bei Gratis-Getränken und Verpflegung feierten die Flirscher und viele Freunde ihren Michi. Stand er einst als Zuseher beim Empfang seiner Brüder in der Menge, so genoss er am Samstag mit Freundin Rebekka den Blick auf die Fangemeinde, wo sich die Eltern Hanni und Hubert, seine Brüder Mario mit Andrea und Andreas mit Ivana gemeinsam mit Sportlandesrat Josef Geisler, NR Dominik Schrott, Geburtstagskind Landtagsvize Toni Mattle und vielen anderen freuten. Musik, Schützen, Kinder der Volksschule und des Skiclubs gratulierten mit Musik. (za)