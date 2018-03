Von Alex Gruber

Innsbruck – Im ersten Match der Best-of-seven-Viertelfinal-Serie bei den Vienna Capitals waren die Haie im falschen Film und servierten dem Titelverteidiger mit unnötigen Strafzeiten eine 2:0-Führung quasi auf dem Silbertablett. Und nach einem weiteren Gegentreffer war der Fall nach 20 Minuten auch schon so gut wie erledigt.

Heute steigt in der Tiroler Wasserkraft-Arena Match Nummer zwei. Im Wissen, dass man sich diese Disziplinlosigkeiten nicht leisten kann. Und im Wissen, dass man (fast) alles besser machen muss. (Echte) Krieger braucht das Tiroler Land – die von Cleverness gelenkt sind.

„Hoffnung ist keine Strategie“, hatte mit Danny Naud einer der vielen Ex-Trainer der Innsbrucker einst das Buch der Weisheiten gefüllt. Aber am heutigen Abend werden mit Sicherheit legendäre Erinnerungen wach.

Match Nummer zwei stieg in der Vorsaison am 28. Feber 2017 auch in Innsbruck und zog sich nach einem Glasbruch zu Beginn (Pedevilla hatte Rotter nach wenigen Sekunden ans Plexiglas genagelt), den folgenden Reparaturarbeiten und einer mehrfachen Verlängerung über 104 Spielminuten und bis nach Mitternacht. Es war ein Spiel für die Ewigkeit. Eines, das mit den Vienna Capitals aber den falschen Sieger hervorbrachte. Deswegen hält sich auch die Lust auf ein Revival in Grenzen.

Die Haie können in dieser magischen Nacht aber reichlich Anleihe finden, wie man als (krasser) Außenseiter einen (großen) Favoriten an den äußersten Rand einer Niederlage bringt. Hätte Austin Smith (jetzt Bozen) zwei Konterchancen genutzt und Kapitän Tyler Spurgeon statt der Latte ins Tor getroffen, wäre es in der Serie 1:1 und nicht 0:2 gestanden.

Den Haien steht vor hoffentlich ausverkauftem Haus heute ein echtes Schlüsselspiel ins Haus. Disziplin ist das oberste Gebot. Deswegen arbeitete Headcoach Rob Pallin die Strafenflut vom ersten Match intern auf. „Das ist Play-off. Jedes Spiel ist in sich geschlossen. Wir haben die Chance, am Sonntag zurückzuschlagen und die Serie ist noch lange nicht vorbei“, ist der 51-jährige Amerikaner weit davon entfernt, mit seinem Team die weiße Fahne zu hissen.

Die Haie brauchen die Fans im Rücken. Und von einigen, wie beispielsweise Andrew Yogan, muss im Play-off mehr Feuer kommen. Denn eine 1:0-Führung und insbesondere die Kaderbreite spielt bekanntermaßen den Capitals in die Karten. Es ist Zeit für eine magische Innsbrucker Eishockey-Nacht. Und vielleicht bringen just die Scherben vom letzten Jahr heute das nötige Glück.