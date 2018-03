Barcelona — Lionel Messi hat am Samstag die Geburt seines dritten Sohnes bestätigt. „Willkommen Ciro", schrieb der Superstar des FC Barcelona im Sozialen Netzwerk Instagram. „Gott sei Dank ist alles perfekt gelaufen. Der Mama und ihm geht es sehr gut. Wir sind superglücklich!" Das Posting wurde vom Foto einer kleinen Hand begleitet, die auf einem großen Finger liegt.

Messi und seine Frau Antonella Roccuzzo haben mit dem fünfjährigen Thiago und dem zweijährigen Mateo bereits zwei weitere Söhne. Das Paar, das sich seit Kindheitstagen kennt und seit mehr als zehn Jahren liiert ist, hatte im vergangenen Juni in seiner Heimatstadt Rosario in Argentinien geheiratet. Alle drei Kinder der beiden 30-Jährigen kamen in Barcelona zur Welt.

Messi wird daher am Samstagabend seiner Mannschaft im Spiel gegen Malaga nicht zur Verfügung stehen. Barcelona liegt in der spanischen Liga deutlich vor dem ersten Verfolger Atletico Madrid. Am Mittwoch (20.45 Uhr/live ORF eins) wartet der Champions-League-Schlager gegen Chelsea. Im Achtelfinal-Hinspiel beim englischen Meister hatte es für die Katalanen nach einem Messi-Tor ein 1:1 gegeben. (APA/AFP)