Von Alex Gruber

Innsbruck — Die 1:4-Niederlage von Match Nummer eins in Wien verlangte am Sonntag vor ausverkauftem Haus nach einer kollektiven Antwort. Die Haie gaben sie. Nachdem man sich das erste Tor nach einem Fehler von Kevin Wehrs quasi selber geschossen hatte (0:1/12.), ebnete ein BuckCheck gegen Lubomir Stach den Hausherren die Gelegenheit zu einer vierminütigen Überzahl. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt steppte in der Tiwag-Arena der Bär und spielten die Haie Rock'n Roll. Der Ausgleich ging auf die Kappe eines brandheißen Mitch Wahl, exakt 90 Sekunden später spielte Andrew Yogan beim 2:1-Führungstreffer sein großartiges technisches Repertoire aus. Nur eine Strafe gegen Wahl trübte kurz vor der Drittelsirene das Vergnügen.



Der zweite Abschnitt begann in Unterzahl denkbar bitter. Zunächst packte HCI-Goalie Patrik Nechvatal eine Monster-Parade aus, um sich nur Sekunden später die Scheibe im Nachgreifen äußerst unglücklich selbst über die Linie zu bugsieren. Der Tscheche bewahrte die Haie gegen Holzapfel (28.) vor einem Rückstand. Das Chancenplus verlagerte sich im Minutentakt wieder auf Seiten der Gastgeber. Hunter Bishop (26., 32.), Kevin Wehrs (32.) und Ondrej Sedivy (34.) fanden dicke Chancen vor. Es blieb beim 2:2 und war ein ganz großer Tanz auf dem Vulkan. Einer, der mit einem kollektiven Kraftakt widerlegte, dass die Haie vermeintlich über zu wenig Play-off-Mentalität verfügen.



Im letzten Drittel rettete Nechvatal gegen Vause, Pollastrone, Tessier und Rotter, im Finish hatten aber auch die Haie durch Ondrej Sedivy (57.) und Sacha Guimond (58.) Chancen zum Sieg. Es war fast nicht mehr auszuhalten und führte in eine Verlängerung mit der Frage, wer den längeren Atem hat.



Nach einem beherzten Vorstoß hatte Philipp Lindner und im Nachschuss Mitch Wahl (67.) die Doppelchance auf den Siegtreffer, kurz darauf rettete Nechvatal gegen Rotter, den meist „gehassten" Wien-Spieler unter den Tiroler Fans. Der Genannte nutzte dann in Klasse-Manier und nach einer Drangperiode müde Innsbrucker Muskeln aus und traf mit dem Bauerntrick hinter dem Tor kommend zum 2:3 (73.). Es war plötzlich mucksmäuschenstill in der Halle, die HCI-Cracks gingen nach heroischem Kampf in die Knie. Im Wissen, dass es nach einem 0:2-Rückstand in der Serie gegen den amtierenden Titelverteidiger aus der Bundeshauptstadt jetzt noch schwieriger wird.



„Wir waren das bessere Team und hätten uns den Sieg sicher verdient", haderte Innsbrucks Headcoach Rob Pallin. Auch Capitals-Coach Serge Aubin wusste, dass die Seinen das glücklichere Team waren. Schon am Dienstag geht es in Wien weiter.