Auf Sparkasse Schwaz Handball Tirol wartet im kommenden Transferfenster jede Menge Arbeit. Denn nach Teamspieler Thomas Kandolf, der ja zum Ligarivalen nach Krems wechseln wird, steht auch der Abschied von Anton Prakapenia bevor. Der 29-jährige Weißrusse, der 2014 in die Knappenstadt kam, heuert im Sommer beim HSC 2000 Coburg in der zweiten deutschen Bundesliga an. 470 Treffer in vier Jahren unterstreichen den Wert, den Prakapenia (einst u.a. Double-Gewinner mit Dinamo Minsk) bei Handball Tirol genoss. So einen Scharfschützen (einmal 18 Liga-Tore gegen Bruck) muss man erst wieder finden.

„Ich hätte gern auch in Tirol einen Titel geholt", wird der Hüne in der Vereinsaussendung zitiert. Und auf Titeljagd wird er jetzt eben bald in Deutschland gehen. Zuvor steht auch er in einer durchwachsenen Saison noch im Dress von Handball Tirol in der Pflicht: „Zuletzt lief es nicht immer rund, diese Saison ist geprägt von Höhen und Tiefen — aber wir wissen, dass wir mehr Potenzial haben und wollen das auch in den nächsten Wochen beweisen." Am besten gleich am Mittwoch (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen Bruck. Prakapenia will noch den 500er knacken — und einen süßen Abschied feiern. (lex)