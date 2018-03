„Zuerst die Arbeit, dann das Spiel." So hieß es auch gestern bei den Swarco Raiders. Die Tiroler Footballer schwitzten zuerst bei den Trainingseinheiten — danach war Zeit für die Fans, die heuer zum ersten Mal die neue Mannschaft am Kunst­rasen neben dem Tivoli-Stadion bestaunen durften. Sandro Platzgummer und Co. nahmen sich viel Zeit und sorgten damit für strahlende Augen bei den jungen und alten Anhängern.

„Wir sind auf alle Fälle bereit", meinte Platzgummer im Anschluss an die Einheit. Am kommenden Sonntag muss der rotweißrote Vizemeister ja bei den Danube Dragons ran. Dort will man natürlich mit einem Sieg starten. Platzgummer: „Unser Team hat sich sehr gut vorbereitet, die Änderungen waren nicht so gravierend wie im Vorjahr. Ich persönlich fühle mich sehr gut und schmerzfrei", meinte der Innsbrucker mit einem breiten Lächeln. (suki)