Von Alex Gruber

Innsbruck – Es war bitter, enttäuschend, ernüchternd – oder alles eben, was man sich aus patriotischer Sicht nicht vorstellen will. Als Rafael Rotter am Sonntagabend nach 73 Minuten in der Verlängerung zum 3:2-Sieg für die Vienna Capitals traf, gingen die Innsbrucker Haie nach zwei gefühlten Eigentoren (Wehrs, Nechvatal) in der Tiwag-Arena zu Boden. Der Applaus war den Hausherren wenig später nach starker Leistung dennoch sicher.

Jammern bringt ja bekanntlich nichts. Und es war absolut erfreulich, dass man gestern in der Haie-Kabine vor der neuerlichen Abfahrt nach Wien zu Spiel Nummer drei auf viele positive Gesichter traf. „Wir müssen und werden weiterkämpfen“, versprach Kapitän Tyler Spurgeon stellvertretend für alle Kollegen.

Die bittere Niederlage in Match Nummer zwei und den 0:2-Rückstand in der Best-of-Seven-Serie will zur Stunde keiner noch gleichsetzen mit dem, was im Vorjahr (0:4-Serie im Viertelfinale) geschah. Dafür hat Coach Rob Pallin auch mehrere Erklärungen: „Die Leute haben gesagt, dass Wien nicht gut gespielt hat, aber wir haben es ihnen nicht erlaubt, gut zu spielen. Sie sind immer noch sehr stark, aber nicht mehr so wie in der Vorsaison. Mit einer Leistung wie am Sonntag, mit Disziplin und guter Puckkontrolle können wir in Wien gewinnen“, nährt der 51-jährige Amerikaner die Zuversicht.

Im Haifischbecken ist man noch lange nicht reif für die Insel, sprich das vorzeitige Saisonende und den Urlaub. Und das sei nicht nur gute Miene zum bösen Spiel: „Die Jungs glauben wirklich daran, dass wir sie schlagen können. Es ist nicht nur eine Hoffnung“, ergänzt Pallin.

Die Serie lassen die Haie außen vor. „Es geht nur darum, ein Spiel zu gewinnen. Wir müssen einen Weg finden. Denn es ist nicht gut genug, gut zu spielen und dann zu verlieren“, ortet Pallin die nötige Mentalität. Im Wissen, dass oft ein halber Zentimeter über Sieg oder Niederlage entscheidet. Es war unglaublich, wie Wien-Keeper Jean-Philippe Lamoureux in der Verlängerung gegen Sacha Guimond parierte. Auch die Haie brauchen heute einen Hexer.