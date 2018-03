Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck — „Ob Fünfter oder Sechster ist auch schon wurscht", resignierte VC-Tirol-Obfrau Therese Achammer nach der 1:3-Niederlage im Spiel um Platz sechs der österreichischen Damen-Volleyball-Bundesliga gegen Perg. „Das haben wir nicht verdient. Wir gehören unter die Top vier", bilanzierte die 75-Jährige nach dem frühen Saisonende. Die AVL-Halb­finalspiele (Sokol/Post — Graz, Linz — Klagenfurt) steigen ab morgen ohne den VCT. Woran es lag? „An den Jungen sicher nicht. Die haben bis zum Schluss alles gegeben", lobte Achammer. Und auch Jennifer Tait sowie Catarina Segantini mache sie keinen Vorwurf, ebenso wenig Trainer Michael Jensen, der im vergangenen Sommer übernommen hatte: „Auf keinen Fall." Dennoch habe einigen die Motivation gefehlt, das Letzte zu geben, wollte Achammer aber keine Namen nennen.

Noch ist ihr Ärger über die verpasste Halbfinalchance (zwei 1:3 Niederlagen gegen Sokol/Post) trotz Thermenbesuchs nicht verflogen, eine andere Titelchance gibt es zumindest noch: Am Wochenende steigt in der USI-Halle das Finale der österreichische­n U19-Meisterschaft. Gleich vier VCT-Damen aus dem Bundesliga-Team dürfen dort noch antreten. Und für Herbst steht ein Transfer laut Trainer Jensen bereits fest: Olivia Rusek, eine 1,80 m große US-Außenangreiferin.

„Es ist richtig traurig", zieht hingegen Michael Falkner als Manager der TI-Volley­ballerinnen Zwischenbilanz. Nach Platz neun im Grunddurchgan­g will es auch in der Hoffnungsrunde nicht besser laufen. „Verletzte, Krankheit — das alles zieht sich ja schon länger hin", jammerte Falkner. Selbst das Herren-Team (2. Liga) müsse auch einen Gips und Kreuzbandriss verschmerzen: „Es läuft einfach nicht." Aus derzeitiger Sicht könnte es in der Relegation (11. und 14. April) zu einem Duell mit Inzingvolley, Führender der 2.-Liga-Meisterrunde, kommen. Falkner: „Dann müssten wir wenigstens nicht weit fahren."