Innsbruck – Augenblicklich beschäftigen Chris Froome (GBR) Dopinggerüchte. Der 32-Jährige überschritt bei einer Kontrolle den Grenzwert für ein Asthmamittel, eine Erklärung für Dosierung und Verwendung steht aus. Selbst eine Sperre droht, doch aus freien Stücken will der vierfache Gewinner der Tour de France nicht pausieren.

Vielmehr hat der gebürtige Kenianer vom Team Sky große Ziele, von denen das erste Giro d’Italia (4.–27.5.) heißt und das letzte Straßenrad-Weltmeisterschaft in Tirol (22.–30. September). Ein Regenbogentrikot fehlt Froome schließlich noch in seiner Sammlung.

Einen guten Kompromiss, um sich auf die italienischen Pässe ebenso einzustimmen wie auf das Profil der WM-Strecke mit dem finalen Höhepunkt in Innsbruck, würde die Teilnahme bei der „Tour of the Alps“ (16.–20 April) darstellen. Das Spektakel startet bekanntlich in Arco (ITA) unweit des Gardasees, die letzte Etappe führt von Rattenberg nach Innsbruck. „Es gibt zwei Vorbereitungsrennen auf den Giro. Die Tour of the Alps wäre sicher geeigneter als die Tour de Romandie (Westschweiz, Anm.)“, glaubt etwa der Tiroler Stefan Denifl, der selbst nicht beim Heim­rennen startet. Der Gewinner einer Vuelta-­Etappe bestreitet mit seinem Team Aqua Blue Sports die Tour of Croatia, die das weniger anspruchsvolle Profil aufweist. Fünf Renntage, 700 Kilometer, 13.000 Höhenmeter und zehn Bergwertungen – das stellt wohl auch aus Sicht von Froome ein Argument zur Teilnahme dar.

Auch im Internet wird bereits gemutmaßt, zeitgleich will die Kritik am ungeklärten Dopingverdacht nicht abreißen. Das moniert auch Stefan Denifl: „Die Sache gehört aufgeklärt. So bringt es immer wieder das Negative in den Radsport.“ (floh)